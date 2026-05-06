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OM – Stade Rennais : le verdict est tombé pour Brice Samba ! 

Par Bastien Aubert - 6 Mai 2026, 19:32
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La suspension de Brice Samba (32 ans) au Vélodrome pour OM-Stade Rennais à la 34e journée de Ligue 1 (21h) a été confirmée par la commission de discipline de la LFP.

Le verdict est désormais officiel : Brice Samba sera suspendu pour la rencontre entre l’OM et le Stade Rennais lors de la 34e journée de Ligue 1. La commission de discipline de la LFP a confirmé la sanction après le cinquième carton jaune reçu cette saison par le gardien rennais lors du match face à Lyon. Un coup dur important pour Rennes avant ce rendez-vous très attendu contre Marseille.

Cette suspension intervient dans un contexte délicat pour le Stade Rennais, engagé dans une lutte importante pour finir la saison sur une bonne dynamique et sécuriser ses ambitions européennes. Face à un OM malade mais toujours redoutable à domicile, le remplacement de Samba sera forcément scruté de près, tant son impact dépasse largement le simple rôle de gardien.

Pour Franck Haise, il faudra désormais trouver la bonne formule afin de compenser l’absence d’un joueur aussi expérimenté dans un match à forte pression. Du côté marseillais, cette nouvelle pourrait évidemment être perçue comme un avantage supplémentaire avant cette affiche importante du sprint final.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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