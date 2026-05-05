Après Julien Fournier, d’autres candidats se seraient présentés devant la direction de l’OM pour remplacer Medhi Benatia à la tête de la direction sportive.

La succession de Mehdi Benatia à l’OM prend une tournure de plus en plus imprévisible. Le futur de la direction sportive reste totalement ouvert alors que le Marocain se dirige vers un départ en fin de saison. L’OM explore plusieurs pistes, mais le dossier s’enrichit désormais de candidatures spontanées qui changent la donne.

Des anciens joueurs de l’OM candidats ?

Selon Johan Honnet sur BFM Marseille, la situation est même assez inhabituelle en interne. « Ce qu’on sait, c’est qu’il a pas mal de personnes qui se présentent d’elles-mêmes et qui n’ont pas forcément le titre de directeur sportif à l’heure actuelle, assure le journaliste. Il s’agit notamment peut-être d’anciens joueurs qui sont en train de se présenter. Il y a beaucoup de tractation en cours, avec des profils qu’on n’attendrait pas auprès de l’entourage de Stéphane Richard. Rien n’est décidé pour le moment. » Parmi ces candidatures surprises, certains anciens joueurs pourraient même être venus se positionner pour intégrer l’organigramme de l’OM. Une tendance qui illustre l’attractivité du poste, mais aussi le flou qui entoure la stratégie actuelle du club.

Richard enseveli de sollicitations !

Dans ce contexte, les discussions s’accélèrent autour de Stéphane Richard et de son entourage, sans qu’aucune décision définitive ne soit encore prise. Le cas Julien Fournier reste toujours sur la table, mais il n’est plus seul. Plusieurs profils, parfois inattendus, viennent désormais enrichir une short-list qui semble évoluer presque quotidiennement. Et c’est précisément ce qui rend ce dossier complexe à gérer pour le club phocéen. Car au-delà des noms, c’est surtout la vision globale du projet qui est en jeu. L’OM doit définir un cap clair pour reconstruire un effectif compétitif et stabiliser une direction sportive régulièrement secouée ces dernières saisons.

L’OM doit trier et éviter un choix précipité

Le fait que des candidats se proposent spontanément montre aussi une réalité : l’OM reste un club extrêmement attractif malgré son instabilité. Le prestige, la ferveur du Vélodrome et l’exposition médiatique continuent de séduire de nombreux profils du football français et européen. Mais cette abondance de candidatures peut aussi compliquer la prise de décision. Entre profils expérimentés, anciens joueurs en reconversion et directeurs sportifs confirmés, l’OM doit désormais trier et surtout éviter un choix précipité. Dans les prochaines semaines, les arbitrages seront donc cruciaux.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)