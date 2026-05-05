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OM Mercato : le remplaçant de Mason Greenwood déjà trouvé, Lille s’invite dans la course !

Par Louis Chrestian - 5 Mai 2026, 13:20
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Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le mercato estival s’annonce déjà bouillant… et un nom revient avec insistance : Anis Hadj-Moussa. Révélation de la saison aux Pays-Bas, l’ailier de Feyenoord Rotterdam attire les convoitises, notamment en Ligue 1 où le LOSC Lille et l’Olympique de Marseille se livrent déjà une bataille intense selon Foot Mercato.

Une saison XXL qui affole l’Europe

À 24 ans, Anis Hadj-Moussa est en train de franchir un cap. Avec 11 buts et 7 passes décisives, il s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs d’Eredivisie.

Mais au-delà des statistiques, c’est son style qui impressionne. Explosif, imprévisible, capable d’éliminer n’importe quel défenseur, il est tout simplement le joueur africain ayant réussi le plus de dribbles cette saison.

Un profil rare… et forcément très recherché.

Un talent confirmé avec l’Algérie

International algérien, Anis Hadj-Moussa s’est également montré intéressant lors de la dernière CAN, où il évoluait notamment dans l’ombre de Riyad Mahrez.

Avec la prochaine Coupe du Monde en ligne de mire, il pourrait rapidement devenir l’un des visages forts des Fennecs.

Lille et Marseille en première ligne

Sans surprise, Feyenoord Rotterdam pourrait céder son joueur cet été. Et la course est déjà lancée.

Le LOSC Lille et l’Olympique de Marseille se sont positionnés avec sérieux, convaincus que l’ailier peut devenir un élément clé de leur projet offensif.

Deux visions, deux stratégies… mais un même objectif.

Un prix qui complique tout pour l’OM

Problème : le prix.

Feyenoord valorise Anis Hadj-Moussa à environ 30 millions d’euros. Une somme conséquente, surtout pour l’OM, confronté à ses limites financières.

Malgré l’intérêt de Pablo Longoria, qui aurait déjà tenté d’ouvrir des discussions avec Dennis te Kloese, la faisabilité du transfert reste incertaine.

Un paiement échelonné aurait été envisagé côté marseillais… mais sans Ligue des Champions, l’opération s’annonce très compliquée.

Lille en position de force ?

Dans ce contexte, le LOSC Lille pourrait bien avoir une longueur d’avance.

Plus stable financièrement, le club nordiste semble mieux armé pour répondre aux exigences de Feyenoord.

Mais dans un mercato, rien n’est jamais joué.

Un feuilleton qui ne fait que commencer

Une chose est sûre : Anis Hadj-Moussa sera l’un des dossiers chauds de l’été.

Entre ambition sportive, contraintes financières et concurrence européenne, son avenir promet d’agiter les coulisses… et de faire vibrer les supporters.

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