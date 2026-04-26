RC Lens : la vengeance des supporters du LOSC après l’agression d’un des leurs à Lens

Après le vol du maillot d’un jeune supporter du LOSC en marge d’un match du RC Lens, les supporters lillois ont répondu à leur manière.

La rivalité entre le RC Lens et le LOSC a franchi un nouveau cap symbolique cette semaine, entre solidarité inattendue et tensions ravivées autour du fameux Derby du Nord. Alors qu’un jeune supporter lillois a récemment été agressé à Lens, la réaction des communautés des deux clubs illustre une nouvelle fois toute la complexité de cette opposition historique.

L’affaire débute en marge de la demi-finale de Coupe de France entre le RC Lens et Toulouse. Un adolescent, supporter du LOSC, aurait été pris à partie à Lens alors qu’il portait discrètement un maillot lillois sous son manteau. Selon les témoignages relayés sur les réseaux sociaux, il aurait été forcé de retirer son maillot avant qu’il ne lui soit dérobé, provoquant une vive émotion en ligne.

Rapidement, la communauté lensoise s’est désolidarisée de cet acte isolé, condamnant fermement les violences. Une cagnotte a même été lancée pour permettre au jeune supporter de remplacer son maillot, un geste symbolique largement salué. Le message affiché par certains groupes résume cet état d’esprit : « Rivaux, oui, mais pas débiles ».

Une réponse inattendue côté LOSC : un maillot lensois brûlé en déplacement

Mais l’apaisement n’aura été que de courte durée. Ce dimanche, sur la route du déplacement des supporters du LOSC vers le match face au Paris FC, des images ont circulé montrant des supporters lillois brûler un maillot du RCL avec un fumigène. Le tout accompagné d’un doux « Lensois, Lensois, on t’encule ».

Ce symbole fort, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, a immédiatement relancé les tensions entre les deux camps, certains y voyant une réponse directe — et provocatrice — à l’agression survenue quelques jours plus tôt.

D’un côté, des supporters lensois qui organisent une collecte pour réparer une injustice. De l’autre, des images de provocation côté lillois qui ravivent les tensions et qui vont complètement à contre-sens du soutien affiché par les Lensois. Malheureusement, répondre à la bêtise par la bêtise n’a jamais été une grande preuve d’intelligence…