Ayyoub Bouaddi (18 ans) a disputé ses premières minutes sous le maillot du Maroc et en a mis plein les yeux. Au PSG, qui courtise le crack du LOSC au mercato, on est forcément conquis.

Ayyoub Bouaddi poursuit son ascension. Considéré comme l’un des plus grands espoirs de Ligue 1, le jeune milieu de terrain du LOSC a franchi une nouvelle étape dans sa carrière avec ses débuts sous le maillot du Équipe du Maroc de football.

Après avoir disputé une rencontre non officielle face au Burundi, le joueur de 18 ans a connu sa première titularisation lors du large succès des Lions de l’Atlas contre Madagascar (4-0). Aligné pendant 45 minutes, il a livré une prestation jugée prometteuse par les observateurs marocains.

Une prestation qui confirme son potentiel

Le média spécialisé Le 360 Sports lui a attribué la note de 6 sur 10 tout en saluant sa maturité : « Pour sa première titularisation avec les Lions de l’Atlas, il a rendu une copie satisfaisante. Appliqué dans ses choix et soucieux de privilégier le jeu collectif, il a joué avec simplicité et maturité, sans chercher à en faire davantage. » Même constat du côté d’Al Mountakhab, qui estime que le milieu de terrain dispose de toutes les qualités pour s’imposer progressivement dans la sélection marocaine. Sa sérénité, sa qualité technique et sa compréhension du jeu sont régulièrement mises en avant depuis ses débuts au plus haut niveau.

Ces performances ne passent évidemment pas inaperçues du côté du PSG. Depuis plusieurs mois, Luis Campos suit avec attention l’évolution du jeune talent, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. Et les dernières sorties internationales de Bouaddi ne devraient faire que renforcer l’intérêt parisien. Son intelligence de jeu et sa capacité à évoluer dans différents rôles du milieu correspondent parfaitement aux exigences de Luis Enrique. Le principal obstacle reste toutefois financier.

Le PSG attentif à Bouaddi

Conscient de la valeur de sa pépite, le LOSC ne compte pas brader son joueur. Selon les dernières informations, Olivier Létang et les dirigeants lillois valoriseraient déjà Bouaddi à plus de 50 millions d’euros. Une somme considérable pour un joueur aussi jeune, mais qui reflète l’immense potentiel que beaucoup lui prêtent.

Avant de penser à son avenir en club, Bouaddi va désormais poursuivre son aventure avec le Maroc. Les Lions de l’Atlas s’apprêtent à disputer une compétition relevée avec notamment des confrontations attendues face au Brésil, à l’Écosse et à Haïti. Autant d’occasions pour le milieu lillois de continuer à marquer des points… et d’attirer encore davantage l’attention du PSG.