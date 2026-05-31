Une deuxième Ligue des Champions en poche, le PSG ambitionne de recruter six nouveaux joueurs au mercato estival.

Le PSG n’a pas attendu longtemps pour se replonger dans le travail. Quelques heures seulement après avoir décroché une deuxième Ligue des champions historique, les dirigeants parisiens sont déjà concentrés sur le prochain mercato estival. Selon L’Équipe, Luis Campos avance sur un chantier particulièrement ambitieux. L’objectif est clair : renforcer un effectif déjà champion d’Europe afin de construire une dynastie capable de dominer durablement le continent.

Priorité à un futur 9

Plusieurs profils ont déjà été identifiés. Paris souhaite recruter un défenseur central capable également d’évoluer au poste de latéral droit, un jeune latéral gauche pour épauler Nuno Mendes, un élément offensif côté droit, un attaquant polyvalent ainsi qu’un jeune gardien de 18 ans destiné dans un premier temps à évoluer avec les Espoirs tout en découvrant progressivement le groupe professionnel.

Mais le dossier prioritaire reste celui du numéro 9. Campos et Luis Enrique souhaitent attirer un attaquant capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs. Dans cette optique, le PSG a longtemps discuté avec Julián Álvarez. Toutefois, les hésitations de l’attaquant argentin auraient refroidi les décideurs parisiens. Une situation qui ne correspond pas à la philosophie actuelle du club.

En interne, le message est limpide : seuls les joueurs affichant une volonté claire de rejoindre Paris seront recrutés. À l’inverse, Maghnes Akliouche continue de séduire les dirigeants. Le milieu offensif de l’AS Monaco n’a jamais caché son intérêt pour le PSG et son profil plaît énormément à Luis Enrique. Son arrivée ne remettrait toutefois pas en cause la recherche d’un attaquant axial supplémentaire.

Dans le même temps, plusieurs départs pourraient être actés. Le cas de Lee Kang-in est particulièrement surveillé. Déjà proche d’un départ l’été dernier, le Sud-Coréen pourrait cette fois obtenir un bon de sortie. Même tendance pour Gonçalo Ramos, qui aspire à davantage de temps de jeu après une saison marquée par la concurrence offensive.

Des départs à foison au PSG ?

L’avenir de Bradley Barcola sera également l’un des grands dossiers de l’été. Sa prolongation constitue une priorité pour la direction parisienne, mais plusieurs clubs anglais suivent attentivement sa situation. Parmi eux, Liverpool FC a déjà manifesté son intérêt.

Pour renforcer le secteur offensif, Paris étudie aussi la piste menant à Yan Diomandé. Le jeune talent du RB Leipzig correspond parfaitement au profil recherché : vitesse, percussion et marge de progression importante. Un autre dossier sensible concerne Ibrahim Mbaye. Considéré comme l’un des grands espoirs du club, l’ailier de 18 ans suscite de nombreuses convoitises, notamment du côté d’Aston Villa.

Enfin, le secteur défensif pourrait lui aussi connaître quelques bouleversements. Le PSG maintient sa position concernant Marquinhos. Si le capitaine souhaite partir, la direction ne s’opposera pas à son choix. Si l’Arabie saoudite a longtemps tenté de l’attirer, un départ vers le Qatar semble aujourd’hui plus crédible en cas de changement d’air.

Le dossier Lucas Hernandez reste quant à lui plus calme. À ce stade, aucune offre majeure n’est arrivée sur le bureau des dirigeants parisiens, mais le marché peut rapidement évoluer. Une chose est certaine : le PSG ne veut pas simplement défendre son titre européen. Luis Campos prépare déjà la prochaine étape d’un projet qui ambitionne désormais de régner sur l’Europe pendant plusieurs années.