À peine nommé directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi est déjà au centre d’une polémique avec l’OGC Nice.

Grégory Lorenzi n’a pas encore eu le temps de s’installer pleinement à Marseille que la tension monte déjà entre l’OM et l’OGC Nice. Présenté comme le nouveau directeur sportif du club phocéen, l’ancien dirigeant du Stade Brestois se retrouve au centre d’un dossier particulièrement sensible. Car avant de rejoindre Marseille, Lorenzi avait signé un contrat avec l’OGC Nice avant de finalement revenir sur son engagement.

Nice ne lâche rien pour Lorenzi

Un revirement qui n’est visiblement pas passé du côté de la Côte d’Azur. Après plusieurs semaines de silence, le président niçois Jean-Pierre Rivère a décidé de sortir du silence après le maintien obtenu face à l’ASSE lors des barrages : « Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Greg Lorenzi serait leur directeur sportif. On ne cherchera pas à le retenir avec nous. Mais l’OM sait que nous avons un contrat signé, et il faut que l’on puisse discuter. Parce que ce ne sont pas des pratiques qui se font. »

Le dirigeant niçois a également expliqué qu’il pensait initialement que l’OM n’avançait sur ce dossier qu’en cas de relégation de Nice en Ligue 2 : « Je pensais très honnêtement que Marseille discutait avec lui dans le cas où nous serions en Ligue 2. Car il y avait une clause qui disait que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. »

L’OM ne veut rien entendre

Au-delà de la question contractuelle, Nice évoque également un préjudice financier lié à cette situation : « Il démissionne mais il y a un préavis. Et puis, pour nous, il y a une incidence financière qui n’est pas neutre. » Pour l’instant, le Gym semble privilégier une solution négociée. L’hypothèse d’un accord financier entre les deux clubs est notamment évoquée afin d’éviter une bataille juridique plus longue. Mais le ton employé par Jean-Pierre Rivère montre que Nice ne compte pas refermer le dossier sans compensation.

Du côté de Marseille, la position paraît beaucoup plus ferme. Selon L’Équipe, les dirigeants olympiens considèrent que cette affaire relève exclusivement de Grégory Lorenzi et de ses conseils juridiques. L’OM estime ne pas avoir à intervenir dans ce différend et n’aurait entrepris aucune démarche auprès de Nice.

Une divergence de vue qui pourrait rapidement compliquer les discussions. Si aucun terrain d’entente n’est trouvé dans les prochaines semaines, l’OGC Nice pourrait décider de porter l’affaire devant les instances compétentes afin de faire valoir ses droits. Pour Lorenzi, qui arrive avec la mission de renforcer l’effectif de l’OM et de bâtir un projet capable de rivaliser avec les meilleurs clubs français, ce premier dossier ressemble déjà à un test grandeur nature.