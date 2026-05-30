Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions à la présidence de l’OM le 2 juillet, s’est déjà fait épingler par les supporters marseillais.

Stéphane Richard n’a même pas encore posé ses valises à l’OM que ses premiers pas sont déjà scrutés à la loupe. Et sa récente prise de parole autour du dossier Grégory Lorenzi fait grincer des dents. Une sortie jugée maladroite par une partie des supporters marseillais, dans un contexte déjà tendu.

Une annonce qui passe mal à l’OM

Lors d’un événement privé, Stéphane Richard a annoncé l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi à l’OM. Une déclaration perçue comme trop prématurée, surtout dans un dossier encore loin d’être totalement réglé sur le plan juridique et contractuel. Une réaction n’a pas tardé à émerger du côté des supporters.

Le compte OManiaque a notamment réagi de manière critique : « Très surpris quand Stéphane Richard annonce à la légère que Lorenzi arrive bientôt lors de questions orales lors d’un événement de whos who. De 1, ce serait bien que cela soit annoncé d’abord via un canal destiné aux supporters. De 2, comment peut-il annoncer cela alors qu’il semble y avoir un imbroglio juridique. Première erreur de com’ pour Richard. »

Le dossier Lorenzi toujours explosif

Cette sortie intervient alors que le dossier Lorenzi reste particulièrement sensible. L’OGC Nice affirme toujours détenir un contrat signé avec le dirigeant, ce qui complique fortement son arrivée à Marseille. Le club azuréen aurait même fait valoir ses droits contractuels, relançant un conflit déjà très médiatisé entre les deux institutions.

Pour Stéphane Richard, cette séquence constitue un premier test manqué en matière de communication. Alors que les supporters marseillais attendent des signaux forts et clairs pour la nouvelle ère du club, cette sortie improvisée laisse une impression d’imprécision. Dans un club comme l’OM, où chaque déclaration est amplifiée, la moindre approximation peut rapidement devenir un sujet de tension.