Si rien n’est encore officiel, une ancienne figure de l’OM et du PSG s’apprêterait à rejoindre le club phocéen cet été.

L’OM continue de poser les premières briques de sa nouvelle organisation. Alors que l’arrivée de Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif est actée, plusieurs mouvements commencent déjà à circuler en interne autour du futur staff olympien. Et un nom bien connu du football français refait surface : Nicolas Dehon.

Un retour déjà évoqué en interne

Selon plusieurs rumeurs, Nicolas Dehon pourrait effectuer son retour à l’OM dans un rôle clé au sein du staff technique. Un profil expérimenté, déjà passé par le club, et qui connaît parfaitement les exigences du très haut niveau. Il a notamment occupé des fonctions similaires à Marseille, mais aussi au PSG et à l’OGC Nice, ce qui en fait un spécialiste reconnu du travail avec les gardiens.

D’après certaines indiscrétions, Nicolas Dehon pourrait intégrer l’organigramme mis en place autour de Bruno Genesio, pressenti pour structurer le projet sportif avec Lorenzi. « Nicolas Dehon va donc rejoindre une nouvelle fois le staff de l’OM mais sous Bruno Genesio. Il a déjà été entraîneur des gardiens à l’OM mais aussi au PSG et à l’OGC Nice », peut-on lire sur X. Un profil expérimenté qui pourrait apporter de la stabilité à un secteur souvent scruté à Marseille.

Un retour d’expérience à l’OM ?

Dans ce contexte, le retour d’un technicien habitué aux grands clubs français pourrait représenter un choix stratégique pour sécuriser un poste clé. Dehon connaît déjà la maison olympienne et les exigences liées au poste d’entraîneur des gardiens dans un club où chaque erreur est immédiatement analysée.

Ce dossier illustre une tendance de plus en plus claire à Marseille : le mercato ne se joue pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux et les staffs techniques. Avec les arrivées potentielles de Lorenzi, Genesio et de plusieurs profils expérimentés, l’OM semble vouloir reconstruire une structure solide avant même de lancer ses recrutements de joueurs. À ce stade, rien n’est toutefois encore acté concernant Nicolas Dehon.