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FRANCE

OM Mercato : énorme coup de théâtre pour Lorenzi, son arrivée déjà menacée !

Par Bastien Aubert - 30 Mai 2026, 10:40
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Grégory Lorenzi

Nommé directeur sportif par l’OM, Grégory Lorenzi doit pourtant régler son avenir avec l’OGC Nice. 

L’OM pensait avoir bouclé l’un des dossiers les plus importants de son été. En choisissant Grégory Lorenzi pour occuper le poste de directeur sportif, le club phocéen s’offrait l’un des dirigeants les plus réputés du football français. Mais un énorme coup de théâtre vient de surgir dans ce dossier.

Quelques minutes après le maintien de l’OGC Nice en Ligue 1 grâce à son large succès contre l’ASSE (4-1), Jean-Pierre Rivère a publiquement révélé l’existence d’un contrat signé entre Lorenzi et le club azuréen. Une sortie fracassante qui pourrait provoquer de fortes tensions entre Nice et Marseille.

Rivère dévoile un contrat signé

Le président niçois n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le dossier Lorenzi : « On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé. » Or, avec le maintien validé face à Saint-Étienne, cette clause ne semble plus pouvoir être activée.

Selon Rivère, tout a basculé quelques semaines plus tard lorsque l’OM est revenu à la charge. « Quinze jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet. Il vient me voir au bureau et me dit : « Président, je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive, mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille » », a-t-il enchaîné.

L’OM directement visé

Le dirigeant de l’OGC Nice ne cache pas son incompréhension face à l’attitude du club marseillais : « Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui. Ils le savent. Il n’a pas pu ne pas leur dire. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Grégory Lorenzi serait le directeur sportif de l’OM. » Jean-Pierre Rivère estime que l’OM n’aurait jamais dû poursuivre les discussions avec Lorenzi après la signature de son engagement avec Nice.

Le président des Aiglons assure toutefois qu’il ne souhaite pas retenir quelqu’un contre sa volonté : « Quand quelqu’un ne souhaite plus venir au club, on peut comprendre et on ne cherchera pas à le retenir. » Mais Rivère réclame désormais une explication avec les dirigeants marseillais : « Il faudra qu’on puisse discuter. Ce ne sont pas des pratiques qui se font. » Puis il a lancé une dernière pique particulièrement remarquée : « S’ils ne savent pas qu’on a un contrat signé, je leur enverrai le contrat. » À peine nommé à l’OM, Grégory Lorenzi se retrouve déjà au centre d’un conflit potentiel entre deux clubs de Ligue 1.

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