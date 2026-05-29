OM Mercato : Lorenzi vise un crack de Premier League !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’OM serait intéressé par le jeune défenseur central anglais, Samuel Amissah, qui évolue à Fulham.

Même si cela n’a pas encore été officialisé par l’Olympique de Marseille en raison de son litige avec l’OGC Nice, Grégory Lorenzi est déjà à pied d’œuvre pour renforcer l’effectif olympien lors du mercato estival.

Selon les informations du journaliste anglais, Calum Campbell, l’OM et son futur directeur sportif suivraient de près le jeune défenseur central de Fulham, Samuel Amissah.

Qui est Samuel Amissah ?

Âgé de seulement 19 ans, Samuel Amissah est considéré comme l’un des grands espoirs du football anglais. Capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste de latéral, le jeune défenseur de Fulham se distingue par sa polyvalence, sa qualité de relance et son aisance technique des deux pieds.

International anglais chez les jeunes, il a notamment porté le brassard avec les U17 lors de l’Euro 2024. Déjà aperçu à plusieurs reprises dans le groupe professionnel de Fulham, le natif de Londres attise désormais les convoitises de plusieurs grands clubs européens.