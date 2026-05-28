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FRANCE

FC Nantes : un Canari s’affiche avec un maillot de l’OM et fait polémique !

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 22:20
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Mostafa Mohamed (FC Nantes)

Sur son compte Instagram, l’avant-centre du FC Nantes, Mostafa Mohamed, s’est affiché avec le maillot de l’OM.

L’attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed, fait parler de lui sur les réseaux sociaux. L’international égyptien a publié sur Instagram une photo de lui portant un maillot de l’Olympique de Marseille floqué d’une grande main rouge, aux côtés de son fils, lui aussi vêtu d’un t-shirt avec cette même inscription.

Une publication qui fait polémique

Une publication qui n’a pas manqué de faire réagir certains supporters nantais, surpris de voir l’avant-centre des Canaris afficher publiquement un maillot du club olympien. Le cliché, rapidement relayé sur les réseaux sociaux, a ainsi provoqué de nombreux commentaires et alimenté une petite polémique autour de l’ancien joueur de Galatasaray.

Reste désormais à savoir si cette publication n’était qu’un simple clin d’œil sans arrière-pensée ou si elle relancera certaines spéculations autour de l’avenir de Mostafa Mohamed, régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois.

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