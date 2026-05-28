OGC Nice – ASSE : Montanier lance un défi fou à Joao Ferreira !

À la veille du barrage retour crucial face à l’OGC Nice, Philippe Montanier n’a pas caché que l’ASSE devra surveiller de très près Elye Wahi. Mais il a aussi évoqué le cas de Joao Ferreira…

L’AS Saint-Étienne joue une partie immense de son avenir vendredi soir à l’Allianz Riviera. Après un match aller verrouillé conclu sur un triste 0-0 à Geoffroy-Guichard, les Verts devront réussir un exploit face à l’OGC Nice pour espérer retrouver la Ligue 1. Et à la veille de ce barrage retour brûlant, Philippe Montanier a surpris tout le monde avec une déclaration forte adressée à Joao Ferreira…

Alors que le retour d’Elye Wahi monopolise l’attention côté niçois, l’entraîneur stéphanois a choisi de mettre en lumière un joueur longtemps resté dans l’ombre cette saison. Un discours fort, révélateur de l’état d’esprit que Montanier veut insuffler à son groupe avant le match le plus important de la saison.

Montanier se méfie énormément du retour d’Elye Wahi

Impossible pour l’ASSE d’ignorer le retour du principal danger offensif niçois. Suspendu lors du barrage aller, Elye Wahi sera bien présent vendredi soir et Philippe Montanier sait parfaitement que cela change beaucoup de choses.

« C’est vraiment une force en plus. Il connaît le haut niveau. C’est un très bon joueur. C’est un atout offensif important », a reconnu le technicien stéphanois face aux médias.

Le coach des Verts estime toutefois que Nice ne dépend pas uniquement de son attaquant vedette.

« On l’a intégré dans notre préparation, mais il n’est pas le seul danger dans cette équipe », a-t-il prévenu.

Malgré cette menace supplémentaire, Montanier préfère retenir la solidité défensive affichée par son équipe ces dernières semaines.

« Ce qui est rassurant, c’est qu’on n’a pas pris de but à l’aller. On défend bien ces derniers temps. Les joueurs font beaucoup d’efforts ensemble et il faudra encore être très solides vendredi. »

Joao Ferreira, le pari inattendu de Montanier

Mais la déclaration la plus marquante de Philippe Montanier concerne peut-être Joao Ferreira. Peu utilisé ces derniers mois et longtemps en difficulté dans la hiérarchie stéphanoise, le latéral portugais a marqué des points lors de sa rentrée au match aller.

Et son entraîneur n’a pas caché sa satisfaction.

« Il a vécu des périodes difficiles notamment juste avant mon arrivée mais il n’a rien lâché. Il répondait présent à l’entraînement et mardi, il a fait une bonne rentrée. Il a apporté du dynamisme. »

Montanier a surtout tenu à souligner l’état d’esprit irréprochable de son joueur malgré un temps de jeu réduit.

« Ce n’est pas évident d’impliquer des joueurs moins sollicités mais Joao a un très bon état d’esprit. Je lui ai dit de s’accrocher et qu’il serait récompensé, que ce serait peut-être lui qui marquerait le but qui nous ramènerait en Ligue 1.»

Un message fort envoyé à l’ensemble du vestiaire stéphanois : dans ce type de rendez-vous, les héros inattendus existent toujours. A l’image d’Ibrahima Wadji, qui avait offert la L1 à l’ASSE il y a deux ans à Metz en inscrivant son unique but de la saison.