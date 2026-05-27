Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

En plein barrage contre l’OGC Nice, les dirigeants de l’ASSE ont bouclé un renfort qui pourrait faire parler dans le Forez à l’avenir.

L’ASSE continue d’avancer sur son projet de formation. Le RC Joinville vient en effet d’officialiser sur ses réseaux sociaux la signature de Rassel Amari chez les Verts.

Kilmer continue de paver son projet chez les Verts

L’ailier, issu de la génération 2013, rejoindra le centre de formation de l’ASSE à partir de juillet 2028. Une opération anticipée qui s’inscrit dans la stratégie de long terme du club. Formé initialement à l’ES Vitry avant de rejoindre Joinville en U11, le jeune joueur évolue depuis plusieurs saisons en Île-de-France.

Son club met en avant des qualités de percussion et de technique, des atouts qui auraient convaincu les recruteurs stéphanois.Dans un contexte où l’ASSE cherche à structurer davantage son centre de formation, cette arrivée illustre une politique de recrutement très précoce. Le club sécurise ainsi des profils identifiés comme prometteurs bien avant leur intégration officielle.

Amari à l’ASSE en 2028

Rassel Amari ne rejoindra donc Saint-Étienne qu’en 2028, avec un passage prolongé en région parisienne pour poursuivre sa progression. Une méthode de plus en plus utilisée par les clubs professionnels pour verrouiller très tôt les jeunes talents. L’ASSE compte déjà plusieurs éléments de cette génération 2013, confirmant l’importance accordée à la formation dans le projet global.

Avant Amari, plusieurs jeunes joueurs avaient déjà été intégrés dans ce même cycle de recrutement. Dans un contexte économique contraint, l’ASSE continue de miser sur le développement interne et la détection précoce comme leviers principaux pour construire l’avenir, en Ligue 1 ou en Ligue 2.