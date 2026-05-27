Pierre Ménès ne fait pas partie de ceux qui voient Bruno Genesio être le grand favori pour remplacer Habib Beye sur le banc de l’OM.

Le débat autour du futur entraîneur de l’OM continue d’enflammer Marseille. Alors que Bruno Genesio apparaît de plus en plus comme l’un des grands favoris pour prendre la succession d’Habib Beye sur le banc olympien, Pierre Ménès ne partage absolument pas cette tendance. L’ancien consultant préfère clairement une autre option… et il ne s’en cache pas. Sur sa chaîne YouTube, Ménès a même désigné son choix numéro un pour l’OM.

Galtier, le grand favori de Ménès à l’OM

Pour l’ancien journaliste, Christophe Galtier représente aujourd’hui le profil idéal pour relancer le club phocéen. Malgré son passage au PSG, l’ancien entraîneur de Lille et Nice garderait selon lui une vraie légitimité aux yeux des supporters marseillais. « Galtier est de loin mon choix N°1 pour prendre l’OM. Il connaît vraiment bien la maison puisque c’était un Minot, il a fait ses preuves et je ne pense pas que ce soit le fait qu’il ait fait une année au PSG qui change les cœurs des Marseillais », a expliqué Pierre Ménès. Une déclaration forte, alors que le nom de Galtier revient régulièrement dans les discussions autour du futur coach olympien.

Le problème pour l’OM reste cependant financier et contractuel. Christophe Galtier dispose encore d’une année de contrat avec Neom, en Arabie saoudite, ce qui pourrait compliquer considérablement une éventuelle arrivée à Marseille. Mais cela n’empêche pas Pierre Ménès de pousser très fort cette idée. « Il lui reste un an de contrat à Neom mais je milite très fort pour l’arrivée de Galtier à l’OM », a-t-il ajouté.

Genesio toujours en pole ?

Malgré cette sortie, Bruno Genesio semble néanmoins conserver une longueur d’avance dans l’esprit de nombreux observateurs. Les contacts avec l’OM seraient très avancés et le technicien français coche plusieurs critères recherchés par les dirigeants marseillais.

Mais à Marseille, le dossier du futur entraîneur reste extrêmement sensible. Et tant qu’aucune officialisation n’aura lieu, toutes les pistes continueront d’alimenter les débats. Une chose est sûre : entre Genesio et Galtier, les supporters olympiens sont déjà divisés.