Passé dans les rangs de l’OM, Roggerio Nyakossi (22 ans) est courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 en vue du mercato estivalL

Le mercato estival pourrait offrir un scénario inattendu autour d’un ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Roggerio Nyakossi, défenseur suisse de 22 ans passé par l’OM, réalise une montée en puissance remarquée en Belgique sous les couleurs d’OH Louvain.

Nyakossi s’est taillé une réputation

Une progression qui n’a pas échappé à plusieurs clubs européens, et qui relance complètement son avenir. Parti de l’OM en janvier 2025, Nyakossi a rapidement rebondi en devenant l’un des défenseurs les plus suivis de son championnat. Son profil de défenseur solide, moderne et encore perfectible attire désormais plusieurs clubs de Ligue 1 et d’ailleurs.

Selon Foot Mercato, le dossier s’annonce particulièrement ouvert avec plusieurs prétendants sérieux : OL, RC Strasbourg et plusieurs clubs allemands et anglais surveillent de près son évolution, séduits par son potentiel de progression et son prix encore accessible.

L’OM garde la main dans le dossier

L’OM conserve toutefois un atout important dans ce dossier : une clause de rachat prioritaire estimée à environ 6 millions d’euros. Cela signifie que le club phocéen peut reprendre la main en priorité s’il décide de passer à l’action. Si l’OM détient une option favorable, la décision finale ne dépendra pas uniquement du club.

Nyakossi aura aussi son mot à dire sur un éventuel retour à Marseille, dans un environnement où il n’avait pas réussi à s’imposer lors de son premier passage. Ce dossier illustre parfaitement les dynamiques du mercato moderne : concurrence multiple, clauses de rachat et décision finale laissée aussi au joueur. Le prochain été pourrait donc être décisif pour la suite de sa carrière.