OL Mercato : accord imminent pour la première recrue de l’été !

L’OL avance sur le dossier Mads Bidstrup. Le milieu danois du RB Salzburg serait proche de rejoindre le club rhodanien.

L’OL tient peut-être l’une de ses premières recrues estivales. Selon le média SN aktuell, les discussions entre l’OL et le RB Salzburg autour de Mads Bidstrup seraient désormais très avancées.

À 23 ans, le milieu défensif danois correspond parfaitement au profil recherché par la direction lyonnaise : jeune, capable d’évoluer dans un football intense et moderne, avec une forte culture du pressing et du volume de course. Formé notamment à Copenhague puis passé par le système Red Bull, Bidstrup s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des joueurs les plus réguliers de Salzbourg.

Valorisé à 15 millions d’euros

Capitaine du club autrichien, le Danois s’est forgé une solide réputation grâce à son agressivité positive à la récupération, sa discipline tactique et sa capacité à couvrir de grandes zones au milieu de terrain. Des qualités qui séduisent particulièrement les recruteurs lyonnais, dans un contexte où l’OL cherche à reconstruire un entrejeu plus dynamique et plus fiable sans dépenser des sommes démesurées.

Le profil de Bidstrup, valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, colle également à l’évolution du projet sportif lyonnais. Avec des contraintes financières toujours importantes, le club mise davantage sur des joueurs à forte valeur de progression, déjà habitués à l’intensité européenne mais encore accessibles sur le marché. L’expérience du Danois en Ligue des champions et en Ligue Europa avec Salzbourg représente ainsi un argument supplémentaire.

Le futur homme fort du milieu lyonnais ?

Passé par Brentford avant d’exploser au FC Nordsjælland, Bidstrup a construit sa progression étape par étape. Son passage dans le système Red Bull a encore renforcé son identité de joueur moderne : pressing constant, transitions rapides et gros travail sans ballon. Des caractéristiques qui pourraient rapidement faire de lui un élément important du futur milieu lyonnais.

Le dossier pourrait désormais s’accélérer dans les prochains jours. À Lyon, l’idée est d’avancer vite sur les premiers renforts afin d’offrir au futur staff une base compétitive dès la reprise estivale. Et dans cette logique, Mads Bidstrup apparaît comme une cible aussi cohérente que stratégique.