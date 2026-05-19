À LA UNE DU 19 MAI 2026
[18:40]RC Lens : l’OGC Nice prêt à saborder la finale de Coupe de France ?
[18:20]LOSC : Genesio vers l’OM, un ancien du Real Madrid pour le remplacer ?
[18:00]FC Nantes Mercato : les Kita vont boucler une signature estampillée PSG
[17:40]OM Mercato : l’avenir de Benjamin Pavard tourne au fiasco
[17:20]OL Mercato : accord imminent pour la première recrue de l’été !
[17:00]PSG Mercato : Chevalier et Safonov sous pression, Paris rêve d’un gardien qui a traumatisé l’OM !
[16:40]ASSE : le vestiaire de l’OGC Nice a totalement craqué !
[16:20]FC Nantes : nouveau rebondissement dans le dossier Christophe Pélissier
[16:00]RC Lens : la rumeur d’un départ de Pierre Sage démontée
[15:30]ASSE : Larsonneur déjà menacé par un crack de Ligue 2 ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : accord imminent pour la première recrue de l’été !

Par William Tertrin - 19 Mai 2026, 17:20
💬 Commenter

L’OL avance sur le dossier Mads Bidstrup. Le milieu danois du RB Salzburg serait proche de rejoindre le club rhodanien.

L’OL tient peut-être l’une de ses premières recrues estivales. Selon le média SN aktuell, les discussions entre l’OL et le RB Salzburg autour de Mads Bidstrup seraient désormais très avancées.

À 23 ans, le milieu défensif danois correspond parfaitement au profil recherché par la direction lyonnaise : jeune, capable d’évoluer dans un football intense et moderne, avec une forte culture du pressing et du volume de course. Formé notamment à Copenhague puis passé par le système Red Bull, Bidstrup s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des joueurs les plus réguliers de Salzbourg.

Valorisé à 15 millions d’euros

Capitaine du club autrichien, le Danois s’est forgé une solide réputation grâce à son agressivité positive à la récupération, sa discipline tactique et sa capacité à couvrir de grandes zones au milieu de terrain. Des qualités qui séduisent particulièrement les recruteurs lyonnais, dans un contexte où l’OL cherche à reconstruire un entrejeu plus dynamique et plus fiable sans dépenser des sommes démesurées.

Le profil de Bidstrup, valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, colle également à l’évolution du projet sportif lyonnais. Avec des contraintes financières toujours importantes, le club mise davantage sur des joueurs à forte valeur de progression, déjà habitués à l’intensité européenne mais encore accessibles sur le marché. L’expérience du Danois en Ligue des champions et en Ligue Europa avec Salzbourg représente ainsi un argument supplémentaire.

Le futur homme fort du milieu lyonnais ?

Passé par Brentford avant d’exploser au FC Nordsjælland, Bidstrup a construit sa progression étape par étape. Son passage dans le système Red Bull a encore renforcé son identité de joueur moderne : pressing constant, transitions rapides et gros travail sans ballon. Des caractéristiques qui pourraient rapidement faire de lui un élément important du futur milieu lyonnais.

Le dossier pourrait désormais s’accélérer dans les prochains jours. À Lyon, l’idée est d’avancer vite sur les premiers renforts afin d’offrir au futur staff une base compétitive dès la reprise estivale. Et dans cette logique, Mads Bidstrup apparaît comme une cible aussi cohérente que stratégique.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot