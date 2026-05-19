OM Mercato : l’avenir de Benjamin Pavard tourne au fiasco

De retour à Inter Milan après son prêt à l’OM, Benjamin Pavard ne ferait plus partie des plans de Cristian Chivu pour la saison prochaine.

L’avenir de Benjamin Pavard s’assombrit sérieusement en Italie. Selon les informations relayées par La Gazzetta dello Sport, le champion du Monde 2018 ne sera pas conservé par Inter Milan cet été.

Prêté cette saison à l’OM, le défenseur polyvalent espérait relancer sa carrière en Ligue 1 après une aventure contrastée en Serie A. Mais son passage sur la Canebière n’aura finalement pas convaincu les dirigeants marseillais, et il a officiellement annoncé son départ sur les réseaux sociaux.

Cristian Chivu pousse Pavard vers la sortie

Le problème pour Pavard, c’est que son retour à Milan ne devrait être qu’une étape temporaire. Arrivé sur le banc intériste à l’été 2025, Cristian Chivu aurait déjà tranché concernant plusieurs éléments de son effectif, et l’international français ne ferait plus partie du projet sportif des Nerazzurri.

À 30 ans, l’ancien joueur du Bayern Munich se retrouve donc dans une situation délicate. Son salaire important et ses dernières saisons irrégulières compliquent sa valeur sur le marché, alors que le défenseur garde l’ambition de rester dans un championnat européen compétitif afin de conserver une chance de revenir en équipe de France.

Formé au LOSC Lille avant d’exploser en Allemagne puis de remporter la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus, Pavard va désormais devoir choisir avec soin sa prochaine destination. Plusieurs clubs étrangers surveilleraient déjà sa situation en vue du mercato estival.