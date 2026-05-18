OM Mercato : un premier départ annoncé (officiel)

Benjamin Pavard a officialisé son départ de l’OM via un message émouvant publié sur ses réseaux sociaux.

C’est une annonce qui a rapidement fait réagir les supporters de l’OM. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Benjamin Pavard a confirmé qu’il quittait le club phocéen, mettant fin à son passage sous le maillot blanc et bleu.

Le défenseur international français a évoqué « une page qui se tourne », soulignant la portée personnelle de cette expérience dans sa carrière et dans sa vie. « Porter ce maillot restera une expérience forte », a-t-il notamment écrit, insistant sur l’importance de son passage à l’OM.

Une saison pas vraiment brillante pour Pavard

Dans son message, Pavard a tenu à rappeler son implication tout au long de la saison. Le champion du monde 2018 affirme avoir toujours essayé de « tout donner sur le terrain » et de représenter le club avec respect et engagement. Il décrit également un vestiaire soudé, resté « uni jusqu’au bout », malgré une saison parfois difficile sur le plan sportif. Malgré son gros statut lors de son arrivée sous forme de prêt de l’Inter Milan l’été dernier, il a été loin de faire l’unanimité.

Dans son message d’adieu, Benjamin Pavard n’a oublié personne. Il a remercié le club, le staff, ses coéquipiers ainsi que les supporters pour leur soutien tout au long de la saison. Le joueur a également adressé un dernier mot à l’OM, lui souhaitant « bonne continuation pour la suite », symbole d’un départ sans animosité mais chargé d’émotion.

Ce départ ouvre désormais un nouveau chapitre pour le défenseur français, dont la suite de carrière reste incertaine. S’il va revenir à l’Inter Milan, Pavard n’est vraiment pas certain de rester en Italie.

Le message de Pavard

Une page se tourne aujourd’hui avec l’OM.



Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement.



Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout.



Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison.



Bonne continuation à l’OM pour la suite. ⚪✨