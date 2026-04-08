OM : l’Inter veut casser le prix de Pavard pour forcer la main à Marseille !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

La situation devient de plus en plus délicate pour Benjamin Pavard. En difficulté à l’Olympique de Marseille, le défenseur français voit également son avenir s’assombrir du côté de l’Inter Milan, son club propriétaire. Entre performances décevantes et incertitudes autour de son transfert, le dossier commence à sérieusement inquiéter.

À Marseille, la patience s’effrite

Arrivé avec un statut de leader lors du dernier mercato estival, Benjamin Pavard n’a jamais réellement trouvé la régularité attendue. Alternant le bon et le moins bon, ses prestations deviennent de plus en plus scrutées… et critiquées.

Malgré cela, Habib Beye n’a cessé de le soutenir publiquement, tentant de maintenir la confiance autour d’un joueur censé incarner l’expérience dans le vestiaire marseillais.

« Tous les joueurs ont un rôle à jouer en cette fin de saison. J’ai eu très peu de temps pour préparer le premier match. On fait des choix, certains joueurs ne sont pas tout de suite impliqués. Benjamin doit être un leader par rapport à son vécu, et son expérience. Il doit être impliqué à 100% et il aura sa carte à jouer comme tous les autres. »

Quelques jours plus tard, le technicien enfonçait le clou :

« Je trouve que Benjamin a été performant dès son arrivée. Il a peut-être eu un moment de moins bien dans sa saison mais je lui ai dit que vu sa carrière, il était un grand joueur. Je l’ai trouvé bien à Toulouse, il est monté en puissance. Il a été bon dans la logique de décrochage, dans la lecture du jeu. Mon job est de maintenir cette confiance. Je suis très content de ce qu’il a montré. Il est très important pour nous. »

Un discours protecteur, mais qui peine à masquer une réalité plus contrastée sur le terrain.

Une prestation de trop face à Monaco

Dimanche, face à l’AS Monaco, le défenseur tricolore a une nouvelle fois déçu. Titulaire dans un match crucial pour l’Europe, il a été directement impliqué sur l’ouverture du score de Folarin Balogun, symbolisant ses difficultés actuelles.

Depuis, les critiques pleuvent. Une partie des supporters marseillais réclame désormais son départ, tandis que son statut au sein du groupe semble de plus en plus fragilisé.

Dans ce contexte, l’option d’achat estimée à environ 15 millions d’euros apparaît aujourd’hui loin d’être une évidence pour l’Olympique de Marseille.

L’Inter Milan coincé par le dossier Pavard

La situation dépasse désormais le cadre marseillais. À l’Inter Milan, l’inquiétude est réelle.

Les dirigeants lombards comptaient sur une vente de Benjamin Pavard cet été pour financer leur mercato, notamment dans l’optique de recruter définitivement Manuel Akanji.

Mais aujourd’hui, le défenseur français est devenu un véritable casse-tête. Sa valeur marchande est incertaine, son avenir flou, et son retour en Italie n’est clairement pas souhaité.

Un avenir incertain

Face à cette situation, plusieurs scénarios sont à l’étude. L’Inter Milan espère encore que l’OM lèvera l’option d’achat, quitte à renégocier le prix à la baisse.

Dans le cas contraire, une vente à tarif réduit n’est pas exclue. Une chose est sûre : les Nerazzurri ne comptent pas sur lui pour la saison prochaine.

Pour Benjamin Pavard, la fin de saison s’annonce déterminante. Entre pression sportive, critiques et incertitudes contractuelles, chaque match pourrait peser lourd dans son avenir… et dans celui de deux clubs.