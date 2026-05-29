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FRANCE

RC Lens : petit coup dur pour Ismaëlo Ganiou

Par William Tertrin - 29 Mai 2026, 20:30
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Révélation du RC Lens cette saison en défense, Ismaëlo Ganiou espérait décrocher le titre de “Pépite de la saison” en Ligue 1. Mais le défenseur artésien a finalement été devancé.

Le jeune défenseur du RC Lens Ismaëlo Ganiou ne sera pas élu Pépite de la saison en Ligue 1. Alors qu’il figurait parmi les cinq finalistes du trophée organisé par la Ligue de Football Professionnel, le joueur lensois a vu la distinction lui échapper au profit du Lorientais Arsène Kouassi.

La LFP avait retenu cinq jeunes talents pour cette élection en ligne, parmi lesquels figuraient également Afonso Moreira (Lyon), Samir El Mourabet (Strasbourg) et Dayann Methalie (Toulouse). Au terme des votes du public, c’est finalement le latéral gauche du FC Lorient qui a été plébiscité.

Ganiou, révélation de Lens

Pour Ismaëlo Ganiou, cette nomination reste malgré tout une reconnaissance importante d’une saison réussie sous les couleurs sang et or. Solide défensivement et de plus en plus influent dans le onze lensois après la blessure de Jonathan Gradit, le joueur formé à la Gaillette s’est imposé comme l’une des révélations du club artésien.

Cette distinction aurait pu venir couronner une progression remarquable, mais le défenseur devra patienter pour ajouter un premier trophée individuel majeur à son palmarès. Pour se consoler, il peut continuer à admirer la Coupe de France remportée il y a tout juste une semaine.

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