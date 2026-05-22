RC Lens – OGC Nice : Lens remporte sa première Coupe de France, les notes des Sang et Or

En battant l’OGC Nice en finale (3-1), le RC Lens décroche la première Coupe de France de son histoire.

Cela faisait 109 ans que les supporters lensois attendaient cela : le RC Lens a enfin remporté la première Coupe de France de son histoire. Dans une ambiance de folie où 75% du stade de France était Sang et Or, les hommes de Pierre Sage se sont imposés (3-1). Portés par un grand Florian Thauvin, auteur d’un but et d’une passe décisive, les Lensois clôturent une saison historique après avoir finis vice-champions de France derrière le Paris Saint-Germain.

Les notes des Sang et Or

Robin Risser (7) : Auteur de cinq parades, dont trois déterminantes face à Sofiane Diop (21e, 45+3e), puis Elye Wahi (47e), le gardien lensois a permis aux siens de rester devant au score tout au long du match et ne peut pas faire grand chose sur le but de l’OGCN (45+3e).

Kyllian Antonio (5) : Aligné en défense centrale en l’absence de Samson Baidoo, le jeune Lensois a été quelque peu fébrile en début de match avant de se montrer plutôt propre dans l’ensemble de la partie.

Ismaëlo Ganiou (7) : Auteur de nombreuses interventions défensives et impeccable dans les duels (7 duels remportés sur 9) et la couverture, Ismaëlo Ganiou a été l’un des grands artisans de la victoire lensoise.

Malang Sarr (6) : L’ancien Niçois a, lui aussi, été solide dans les duels et précieux dans la récupération.

Saud Abdulhamid (5) : Le Saoudien a été plutôt actif sur son côté droit, mais trop imprécis dans ces centres.

Mamadou Sangaré (6) : Le Malien a eu une grosse activité sur le terrain, mais c’est lui qui est au marquage de Djibril Coulibaly sur le but de la tête du milieu de terrain niçois (45+3e).

Adrien Thomasson (5) : Le milieu de terrain lensois a parfois été en difficultés ce soir et a assez peu touché de ballons, même s’il s’est montré plus influent en seconde période.

Matthieu Udol (6) : Comme à son habitude, l’ancien Messin a beaucoup apporté offensivement sur son couloir gauche et s’est montré décisif en étant le passeur décisif sur le but de Florian Thauvin (25e).

Florian Thauvin (8) : Très en jambes, l’ancien Marseillais a été l’origine de la plupart des offensives lensoises et s’est surtout montré décisif sur les deux premiers buts lensois. Après avoir ouvert le score d’une frappe à ras-de-terre du pied gauche (25e), le numéro 10 du RC Lens s’est offert une passe décisive en trouvant la tête d’Odsonne Edouard sur un corner (42e). Remplacé par Florian Sotoca (77e).

Allan Saint-Maximin (6) : Proche d’ouvrir le score à deux reprises (12e, 19e), l’ancien joueur de Newcastle a été très remuant, surtout en début de match et en début de seconde période. Remplacé par Wesley Saïd (65e).

Odsonne Edouard (6) : Assez discret tout au long de la rencontre, l’avant-centre du Racing a sauvé son match par un but de la tête sur un corner de Florian Thauvin (42e). Remplacé par Abdallah Sima (65e).

Par notre correspondant au Stade de France, Fabien Chorlet.