Avant même la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le 30 mai à Budapest, le PSG avance sur un énorme coup au mercato.

Le PSG pourrait frapper très fort… avant même la finale de Ligue des champions contre Arsenal. Alors que tout Paris est concentré sur le rendez-vous historique du 30 mai à Budapest, Luis Campos avancerait déjà activement sur le mercato estival. Et une piste XXL prend de plus en plus d’ampleur : celle de Mateus Fernandes.

Le PSG se rapproche de Mateus Fernandes

Le jeune milieu portugais de West Ham serait même devenu l’une des grandes priorités parisiennes. Selon le Guardian, la situation financière catastrophique du club londonien pourrait accélérer considérablement le dossier. La probable relégation des Hammers en Championship obligerait les dirigeants anglais à lancer une énorme opération dégraissage cet été.

Le média britannique évoque un déficit proche de 110 millions d’euros avant même une éventuelle descente. Résultat : West Ham devra vendre massivement. Et parmi les joueurs les plus convoités figure justement Mateus Fernandes. Arrivé l’été dernier en provenance de Southampton pour environ 44 millions d’euros, le milieu de terrain portugais de 21 ans a impressionné malgré la saison très compliquée du club anglais.

La descente probable de West Ham accélère le dossier

Titulaire indiscutable, quel que soit l’entraîneur, Fernandes est même considéré comme l’un des rares motifs de satisfaction des supporters londoniens. Mais son avenir semble désormais s’écrire loin de West Ham. Selon Jacob Steinberg, journaliste très bien informé sur les Hammers pour le Guardian, le PSG surveille de très près la situation du joueur. Arsenal et Manchester United seraient également sur le dossier, mais Paris disposerait de sérieux arguments. Et notamment un détail qui pourrait faire toute la différence : la forte connexion portugaise du projet parisien.

Avec Luis Campos aux commandes du recrutement et plusieurs joueurs portugais déjà installés dans le vestiaire, le PSG représente un environnement particulièrement attractif pour Mateus Fernandes. Le joueur ne serait d’ailleurs pas insensible à cet intérêt. Autre élément important : son salaire actuel, estimé à environ 3,5 millions d’euros annuels, reste largement accessible pour les finances parisiennes. Reste désormais la question du transfert. Car West Ham espère récupérer près de 80 millions d’euros pour laisser partir son joyau portugais. Une somme énorme, mais qui ne semble pas refroidir le PSG, bien décidé à continuer de rajeunir et densifier son milieu de terrain. À Paris, le mercato pourrait donc démarrer très fort. Et voir une première recrue majeure se rapprocher avant même la finale contre Arsenal enverrait un signal extrêmement puissant au reste de l’Europe.