RC Lens – OGC Nice : les compos sont tombées !

Voici les compositions officielles de la finale de Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice.
Le RC Lens et l’OGC Nice s’affrontent ce vendredi (21h) au stade de France pour la finale de la Coupe de France. Les Sang et Or visent la première Coupe de France de leur histoire, tandis que les Aiglons tenteront de décrocher un quatrième sacre dans la compétition, avant de jouer leur survie dans l’élite lors du barrage d’accession à la Ligue 1 contre l’AS Saint-Étienne. À une heure de cette finale, découvrez les onze de départ alignés par Pierre Sage et Claude Puel.
Les compos officielles
RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Saint-Maximin – Edouard.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
OGC Nice : Dupé – Mendy, Dante, Oppong – Clauss, Boudaoui, Coulibaly, Bard – Cho, Diop, Wahi.