RC Lens – OGC Nice : les compos sont tombées !

Voici les compositions officielles de la finale de Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice.

Le RC Lens et l’OGC Nice s’affrontent ce vendredi (21h) au stade de France pour la finale de la Coupe de France. Les Sang et Or visent la première Coupe de France de leur histoire, tandis que les Aiglons tenteront de décrocher un quatrième sacre dans la compétition, avant de jouer leur survie dans l’élite lors du barrage d’accession à la Ligue 1 contre l’AS Saint-Étienne. À une heure de cette finale, découvrez les onze de départ alignés par Pierre Sage et Claude Puel.

Les compos officielles

RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Saint-Maximin – Edouard.

𝗛-𝟭 avant la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 de la @CoupeDeFranceCA 🔴🟡



Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Pierre Sage pour #RCLOGCN.#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/M9PJiGOt1U — Racing Club de Lens (@RCLens) May 22, 2026

OGC Nice : Dupé – Mendy, Dante, Oppong – Clauss, Boudaoui, Coulibaly, Bard – Cho, Diop, Wahi.