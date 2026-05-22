Après avoir perdu deux finales avec l’OM, Florian Thauvin a le mors aux dents avant d’affronter l’OGC Nice (21h).

Florian Thauvin n’a jamais oublié ses cicatrices marseillaises. Et à quelques heures de la finale de Coupe de France contre l’OGC Nice, l’attaquant lensois semble plus déterminé que jamais à enfin décrocher un grand trophée en France.

Thauvin marqué par ses deux finales perdues avec l’OM

Au RC Lens, tout le monde sent depuis plusieurs semaines que quelque chose s’est activé chez « Flotov ». Selon L’Équipe, l’ancien joueur de l’OM s’est totalement focalisé sur cette finale dès que les Sang et Or ont compris que la course au titre devenait quasiment impossible. Une obsession assumée par son entraîneur Pierre Sage. « Cela fait plusieurs semaines qu’il parle de ce match. Depuis qu’il a eu le sentiment qu’on s’était vraiment éloignés de la possibilité de jouer le titre, il a concentré 100 % de son énergie et de son travail autour de sa propre préparation pour la finale », explique le coach du RC Lens à L’Équipe. Et cette motivation trouve ses racines dans une immense frustration personnelle.

Car L’Équipe explique que Thauvin reste profondément marqué par ses deux finales perdues avec l’OM : celle de Coupe de France face au PSG en 2016 et surtout la terrible défaite contre l’Atlético de Madrid en finale de Ligue Europa en 2018. Depuis, son palmarès français reste étonnamment vide pour un joueur de son statut, hormis un titre de champion de Ligue 2 remporté avec Bastia en 2012.

Un joli cadeau offert à Leca ?

Pierre Sage le confirme d’ailleurs clairement : cette finale représente énormément pour son joueur. « Il a surtout à cœur de gagner un titre sur le territoire français, ce serait une vraie fierté pour lui à titre personnel. » Et sportivement, tous les voyants semblent au vert. Malgré une gêne persistante à l’adducteur soigneusement gérée ces dernières semaines, Thauvin a encore livré une prestation XXL dimanche dernier face à Lyon. Une passe décisive pour Florian Sotoca, un lob magnifique pour son onzième but de la saison en Ligue 1… et surtout une énorme influence sur tout le groupe lensois.

À 33 ans, l’ancien international français semble avoir retrouvé une vraie flamme après ses expériences contrastées à l’étranger. Son aventure compliquée chez les Tigres au Mexique puis son rebond réussi à l’Udinese l’ont longtemps éloigné des radars du football français. Mais depuis son arrivée à Lens, Thauvin semble animé par une véritable envie de revanche. Et cette finale pourrait lui permettre de remercier celui qui a relancé sa carrière : Jean-Louis Leca. Très proche du directeur sportif lensois, Thauvin veut désormais rendre au club tout ce qu’il lui a offert depuis son retour en France.