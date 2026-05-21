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FRANCE

OM Mercato : le futur successeur de Balerdi bientôt en couveuse à Marseille ?

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 23:00
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Leonardo Balerdi (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’OM se serait tout récemment renseigné sur la situation d’un jeune défenseur central gaucher qui met l’Europe en émoi.

L’OM prépare l’avenir. Et visiblement, les dirigeants marseillais ont déjà activé plusieurs pistes très prometteuses pour renforcer leur futur secteur défensif. Selon Africafoot, le club phocéen s’est récemment renseigné sur Cheikh Thior, un jeune défenseur central sénégalais de seulement 15 ans qui attire déjà de nombreux recruteurs européens.

Thior attire Marseille 

Encore pensionnaire de l’Oslo Football Academy, le gaucher impressionne énormément les observateurs par ses qualités physiques, son impact athlétique et sa maturité défensive malgré son très jeune âge. Et Marseille est loin d’être seul sur le dossier. Toujours selon Africafoot, le Club Bruges, le Slavia Prague et Le Havre suivent eux aussi de très près l’évolution du crack sénégalais. Plusieurs recruteurs européens seraient actuellement présents au Maroc pour observer le joueur durant la CAN U17.

À seulement 15 ans, Cheikh Thior est déjà considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération au Sénégal. En sélection U17, il forme notamment une charnière très surveillée avec Cheikh Dieng. Le jeune défenseur s’est d’ailleurs retrouvé sous le feu des projecteurs lors du premier match du Sénégal face à l’Afrique du Sud. Une rencontre totalement folle pour lui : buteur juste avant la pause, il a ensuite malheureusement marqué contre son camp quelques minutes plus tard dans la défaite des Lionceaux (1-2).

Un avenir tout tracé à l’OM ?

Mais malgré cette soirée contrastée, son potentiel continue de séduire les observateurs présents sur place. À Marseille, cette piste illustre surtout une tendance très claire : l’OM cherche de plus en plus à anticiper l’avenir en identifiant très tôt les grands talents africains avant l’explosion des prix sur le marché européen. Le profil de Cheikh Thior rappelle également à quel point le club phocéen souhaite sécuriser son futur secteur défensif sur le long terme. 

Et même si Leonardo Balerdi reste aujourd’hui une pièce importante de l’effectif, Marseille semble déjà réfléchir à la prochaine génération. Évidemment, aucun transfert n’est encore à l’ordre du jour pour un joueur aussi jeune. Mais le simple fait que l’OM se soit déjà positionné sur son dossier montre l’intérêt grandissant autour de ce défenseur considéré comme l’un des grands espoirs du football sénégalais. Et avec la CAN U17 comme énorme vitrine, la concurrence pourrait rapidement s’intensifier autour du phénomène Cheikh Thior.

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