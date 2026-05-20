Pas encore nommé au poste de directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi peut déjà compter sur un coach chevronné de Ligue 1.

Le dossier Grégory Lorenzi prend de l’ampleur à l’OM. Alors que son nom circule avec insistance pour remplacer Medhi Benatia dans l’organigramme du club, il peut déjà compter sur un soutien de poids dans le milieu du football français.

Roy envoie Lorenzi à l’OM

Invité sur RMC Sport, Éric Roy n’a pas caché son approbation concernant l’ancien directeur sportif du Stade Brestois, avec lequel il a collaboré plusieurs saisons. Selon lui, le profil de Lorenzi est parfaitement compatible avec les exigences d’un club comme l’OM, souvent considéré comme difficile à gérer en raison de sa pression permanente et de son environnement exigeant.

« Pourquoi ne serait-il pas capable de réussir à l’OM ? », a notamment interrogé Éric Roy, rappelant que différents profils d’entraîneurs et de dirigeants ont déjà réussi à Marseille par le passé. L’ancien joueur marseillais a insisté sur un point essentiel : il n’existe pas un seul modèle de réussite à l’OM. « On a connu à l’OM des entraîneurs très calmes comme Gérard Gili par exemple, alors qu’on a toujours tendance à croire qu’il faut des fous furieux », a-t-il expliqué.

« Pourquoi ne serait-il pas capable de réussir à l’OM ? »

Pour Roy, le facteur déterminant reste avant tout la compétence et la légitimité du profil choisi, et non sa personnalité ou son style. « Est-ce qu’il mérite d’aller dans un grand club ? À partir du moment où vous êtes contacté, c’est que vous vous méritez », a-t-il ajouté.

Un discours qui fait écho à la stratégie actuelle de l’OM, en pleine reconstruction après une saison décevante et plusieurs changements internes récents. Avec l’arrivée probable de Lorenzi, le club phocéen pourrait entamer une nouvelle phase de son projet sportif, avec davantage de stabilité et une vision à long terme.