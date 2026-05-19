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FRANCE

OM Mercato : deux clubs de Premier League foncent sur un cadre marseillais

Par William Tertrin - 19 Mai 2026, 19:00
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Quinten Timber frappant au but lors d'OM-LOSC.

L’OM va devoir stabiliser ses finances après son échec de qualification en Ligue des Champions, et le milieu néerlandais Quinten Timber attire déjà l’attention de plusieurs clubs de Premier League.

L’OM se prépare à un mercato estival particulièrement délicat. En effet, comme déjà révélé sur notre site, le club phocéen doit envisager une réduction de masse salariale et plusieurs ventes importantes, conséquence directe de la non-qualification en Ligue des Champions.

Cette situation oblige la direction marseillaise à changer de cap : certains joueurs considérés comme importants pourraient être sacrifiés pour équilibrer les comptes.

Quinten Timber, un profil déjà convoité

Arrivé seulement lors du dernier mercato hivernal en provenance de Feyenoord, Quinten Timber s’est rapidement imposé comme un cadre du milieu marseillais.

Milieu box-to-box moderne, capable de récupérer, orienter et se projeter, l’international néerlandais a séduit par son volume de jeu et sa polyvalence, malgré un temps de jeu encore limité cette saison.

Sa valeur est aujourd’hui estimée entre 25 et 30 millions d’euros, un montant qui pourrait devenir crucial dans la stratégie de vente de l’OM.

Aston Villa et Crystal Palace à l’affût

La situation du joueur n’a pas échappé aux clubs anglais. En Premier League, Aston Villa apparaît comme le club le plus avancé sur le dossier, avec un intérêt concret pour renforcer son entrejeu, selon SportsBoom.

Crystal Palace suit également de près l’évolution du dossier et voit en Timber une option intéressante pour franchir un cap dans la profondeur de son effectif.

Le joueur, lui, ne serait pas fermé à un départ vers l’Angleterre, championnat considéré comme une étape majeure dans sa progression.

Un lien familial avec l’Angleterre

Le dossier est aussi influencé par un élément symbolique : le frère jumeau de Quinten Timber, Jurrien Timber, évolue à Arsenal.

Ce lien pourrait faciliter son adaptation à la Premier League, un argument supplémentaire pour les clubs anglais engagés dans la bataille.

Une décision à venir rapidement

Alors que l’OM doit gérer un mercato sous contrainte financière, le dossier Timber pourrait devenir un dossier clé de l’été marseillais.

Des offres concrètes sont attendues dans les prochaines semaines, et Marseille devra trancher : conserver un joueur prometteur ou capitaliser sur sa valeur marchande pour reconstruire son effectif.

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