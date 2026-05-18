OM : Habib Beye reçoit un soutien inattendu pour rester à Marseille

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L’avenir de Habib Beye continue de faire énormément parler du côté de l’Olympique de Marseille. Malgré une saison extrêmement agitée conclue à la cinquième place et une qualification en Europa League, le technicien sénégalais reste au centre des débats avant le prochain exercice.

Mais ces dernières heures, plusieurs voix importantes du football français ont publiquement pris sa défense.

Samuel Umtiti soutient clairement Habib Beye

Invité de l’After Foot sur RMC, Samuel Umtiti a estimé qu’Habib Beye méritait largement une seconde chance à Marseille avec un projet construit dès le début de saison.

Pour le champion du monde 2018, le contexte catastrophique dans lequel l’ancien consultant est arrivé doit absolument être pris en compte avant de tirer des conclusions définitives.

« Quand Habib Beye est arrivé, c’était un bourbier total. À la place des dirigeants marseillais, je lui laisserais l’opportunité de redémarrer une saison avec un nouveau groupe, pour voir ce que ça donne. »

Un soutien fort alors que le technicien marseillais reste très critiqué par une partie des supporters olympiens depuis plusieurs semaines.

🤔🎙️ @samumtiti : "Quand Habib Beye est arrivé, c'était un bourbier total. À la place des dirigeants marseillais, je lui laisserais l'opportunité de redémarrer une saison avec un nouveau groupe, pour voir ce que ça donne." pic.twitter.com/iQbIsl9Vq3 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 17, 2026

Daniel Riolo monte aussi au créneau

Et Samuel Umtiti n’est pas le seul à défendre Habib Beye. Toujours sur RMC, Daniel Riolo a lui aussi affiché une position très claire concernant l’avenir du coach marseillais.

« Moi je le dis, je pense que je garderais Habib Beye à l’OM. »

Le journaliste a surtout dénoncé l’hostilité permanente autour du technicien sénégalais depuis son arrivée.

« Je n’ai jamais vu autant de haine sur un entraîneur. »

Pour Riolo, une partie des critiques adressées à Habib Beye dépassent largement le simple cadre sportif.

“Les joueurs ont tout fait cette saison”

Daniel Riolo estime notamment qu’il est injuste de faire porter à Habib Beye la responsabilité de tous les problèmes marseillais alors que le club traversait déjà une énorme crise avant son arrivée.

« Il est arrivé dans un bourbier indescriptible. »

Le journaliste pointe surtout du doigt l’attitude de certains joueurs et l’instabilité globale du club cette saison.

« Ce sont les joueurs qui ont tout fait cette année, donc faire porter le chapeau à Habib Beye depuis qu’il est arrivé parce que c’était un consultant qui ouvrait sa gueule… moi, je n’adhérerai jamais. »

🚨🚨 Daniel Riolo : « moi je le dis, JE PENSE QUE JE GARDERAIS HABIB BEYE 🇸🇳 À L’OM. 😤



𝗝𝗘 𝗡’𝗔𝗜 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗩𝗨 𝗔𝗨𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗛𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗨𝗡 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜𝗡𝗘𝗨𝗥.



Il est arrivé dans un 𝗕𝗢𝗨𝗥𝗕𝗜𝗘𝗥 𝗜𝗡𝗗𝗘𝗦𝗖𝗥𝗜𝗣𝗧𝗜𝗕𝗟𝗘, je voudrais bien voir ce… pic.twitter.com/bLGFY1A6LP — BeFootball (@_BeFootball) May 18, 2026

Un débat qui divise toujours Marseille

Malgré la qualification européenne obtenue après la victoire contre Rennes (3-1), l’avenir d’Habib Beye reste extrêmement flou à Marseille.

Une partie des supporters réclame déjà un nouveau cycle avec un autre entraîneur, tandis que d’autres estiment au contraire que le Sénégalais mérite une vraie préparation estivale et un effectif construit selon ses idées.

Du côté de la direction marseillaise, la réflexion est toujours en cours. Mais une chose est sûre : Habib Beye continue de recevoir des soutiens de poids dans le football français.