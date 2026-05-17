OM Mercato : McCourt prêt à éjecter 6 cadres marseillais pour sauver les finances !

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Contraint de réduire la voilure après une saison ratée et sans Ligue des champions en 2026-2027, l’OM prépare un mercato estival explosif.

L’été 2026 s’annonce comme un tournant majeur pour l’OM. Après une saison plombée par les tensions internes, les résultats irréguliers et surtout l’absence de qualification pour la prochaine Ligue des champions, le club phocéen va devoir revoir entièrement son modèle économique.

Comme déjà révélé sur notre site, la direction olympienne souhaite réduire drastiquement la masse salariale et récupérer plus de 100 millions d’euros grâce aux ventes.

Dans ce contexte, plusieurs cadres de l’effectif apparaissent désormais transférables. Certains souhaitent partir, d’autres représentent surtout les actifs les plus bankables de l’effectif marseillais.

Mason Greenwood, le jackpot espéré par l’OM

Ce dimanche, L’Équipe a d’ailleurs fait le point sur les point sur les principales valeurs marchandes phocéennes. Impossible de parler du futur mercato olympien sans évoquer Mason Greenwood. Malgré une saison contrastée collectivement, l’attaquant anglais reste la plus grosse valeur marchande du club.

Sous contrat jusqu’en 2029, Greenwood conserve une énorme cote à l’étranger, notamment en Italie, en Espagne et en Allemagne. Plusieurs clubs suivent son évolution depuis des mois, tandis que l’Arabie saoudite reste attentive même si le joueur ne semble pas séduit par cette destination. Le principal problème pour Marseille reste la clause conservée par Manchester United, qui détient encore 40 % des droits économiques du joueur. Un détail loin d’être anodin dans les négociations futures.

En interne, l’OM espère récupérer entre 70 et 80 millions d’euros, même si plusieurs observateurs estiment plutôt sa valeur actuelle entre 40 et 50 millions. Autour du club, certains supporters commencent même à envisager un départ comme inévitable afin de reconstruire un effectif plus équilibré.

Leonardo Balerdi vers la fin de son aventure marseillaise ?

Longtemps considéré comme l’un des symboles du projet marseillais, Leonardo Balerdi semble aujourd’hui beaucoup moins intouchable. Capitaine contesté, auteur d’une saison irrégulière, l’Argentin aurait récemment fait part de ses envies de départ. Plusieurs clubs italiens et espagnols surveillent sa situation.

L’OM pourrait accepter une offre comprise entre 20 et 25 millions d’euros pour son défenseur central, un montant inférieur aux attentes du club il y a encore un an.

Quinten Timber et Igor Paixao attirent déjà les convoitises

Arrivés récemment en provenance de Feyenoord, Quinten Timber et Igor Paixao font partie des rares satisfactions de la saison marseillaise.

Timber représente probablement la meilleure plus-value potentielle du club. Recruté pour seulement 4,5 millions d’euros, le milieu néerlandais est désormais valorisé autour de 20 millions et rêve ouvertement de Premier League.

Paixao, lui, garde une belle cote malgré une saison moins flamboyante que prévu. Son profil explosif intéresse plusieurs clubs étrangers capables d’investir entre 25 et 30 millions d’euros.

Højbjerg et Weah, deux situations très différentes

Du côté de Pierre-Emile Højbjerg, le contexte semble davantage lié à l’usure psychologique et salariale. Le Danois reste l’un des plus gros revenus du vestiaire et plusieurs clubs turcs surveillent déjà sa situation.

À 30 ans, l’ancien joueur de Tottenham Hotspur pourrait rapporter un peu plus de 10 millions d’euros à Marseille.

En revanche, Timothy Weah conserve une dynamique beaucoup plus positive. L’international américain, prêté par la Juventus, a convaincu cette saison et attire déjà plusieurs prétendants.

Alors que son avenir semblait s’écrire à long terme en Provence, un transfert compris entre 15 et 20 millions d’euros pourrait finalement être étudié si les finances du club l’exigent.

Un OM obligé de vendre pour survivre

L’époque des mercatos XXL financés par Frank McCourt semble désormais révolue. Le propriétaire américain souhaite assainir les comptes et réduire les pertes structurelles du club.

La future direction sportive menée par Grégory Lorenzi devra donc trancher : conserver quelques cadres pour rester compétitif ou vendre massivement afin de repartir sur un nouveau cycle plus durable économiquement.

Une chose paraît déjà certaine : l’effectif de l’OM version 2026-2027 n’aura probablement plus grand-chose à voir avec celui de cette saison.