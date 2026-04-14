L’OM et Leonardo Balerdi sont d’accord pour mettre un terme à leur aventure commune à la fin de la saison. Et une première offre serait arrivée pour le défenseur argentin, que le club ne compte pas brader… quitte à le conserver !

Ces derniers jours, La Provence a publié un gros dossier sur l’avenir de tous les joueurs de l’OM. Sans surprise, il a été annoncé que Leonardo Balerdi quitterait Marseille à la fin de la saison. Le défenseur central, très critiqué depuis son arrivée en 2020 suite à un prêt du Borussia Dortmund, a convenu lui aussi qu’il était temps de passer à autre chose. Le mieux aurait été de le vendre il y a un an, après une saison positive pour le club comme pour le joueur, quand sa cote était au plus haut. Mais Roberto De Zerbi voulait le conserver pour jouer la Champions League. Douze mois plus tard, son étoile a pâli mais l’OM compterait tout de même réclamer plus de 30 M€ pour lui.

L’OM conservera Balerdi s’il ne reçoit pas d’offre satisfaisante !

Ce mardi, Football Club de Marseille fait une annonce concernant l’Argentin : « L’OM ne diminuera pas le prix attendu pour son ancien capitaine Leonardo Balerdi : entre 30 et 40 millions d’euros. Toute offre en deçà ne sera pas étudiée. En cas de non alignement de la part des acheteurs, le joueur argentin sera conservé et devrait garder un rôle important dans l’effectif de l’OM ». Le défenseur central est sous contrat jusqu’en 2028. Trente millions, c’est presque deux fois sa valeur supposée sur Transfermarkt (18 M€)… Les supporters marseillais doivent trembler devant une telle annonce, eux qui n’en peuvent plus du joueur.

Mais le compte X Edition Marseille assure qu’il y a déjà une première offre pour Balerdi. Elle émanerait de Galatasaray, qui serait prêt à mettre 33 M€ pour l’ancien capitaine de l’OM ! A ce tarif, les dirigeants phocéens ne chipoteraient pas et tout le monde se quitterait satisfait !

En cas de non alignement de la part des acheteurs, le joueur argentin sera conservé et devrait garder un rôle important dans l'effectif de l'OM.



AFFAIRE À SUIVRE ⏳️ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)