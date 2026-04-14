Certaines ventes lucratives au prochain mercato estival pourraient rapporter gros à Frank McCourt à l’OM.

L’OM pourrait bien vivre un été totalement hors norme. Alors que le club phocéen amorce un nouveau cycle avec l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence, les projections autour du mercato commencent à faire saliver en interne. Et pour cause : plusieurs départs majeurs pourraient générer une enveloppe colossale.

Selon les estimations avancées par l’insider Marwan Belkacem, l’addition pourrait rapidement grimper à des sommets rarement atteints à l’OM ces dernières années : « Si tu fais 3ème de L1 + Balerdi vendu (20/25 M€) + Greenwood vendu (disons 35/40 dans ta poche) + PEH (10/15 M). Rien qu’en parlant d’eux, tu commences à te constituer un petit trésor de guerre si McCourt te laisse le loisir de le réinvestir. » Un calcul simple, mais terriblement parlant : l’OM pourrait dépasser les 70 millions d’euros de recettes sur ces seuls dossiers… sans même compter d’autres ventes potentielles.

Balerdi, Greenwood, Højbjerg : les clés du jackpot

Dans le détail, plusieurs dossiers chauds se détachent clairement. Le départ de Leonardo Balerdi semble déjà acté en coulisses. L’Argentin, aujourd’hui valorisé autour de 30 millions d’euros, pourrait rapporter une somme importante, d’autant plus s’il brille sur la scène internationale. Même logique pour Mason Greenwood, dont la cote reste élevée sur le marché. Malgré une saison irrégulière, son potentiel attire toujours et un transfert autour de 35 à 40 millions d’euros est évoqué.

Enfin, Pierre-Emile Højbjerg pourrait lui aussi être sacrifié dans cette stratégie de reconstruction, avec une estimation comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Ajoutez à cela une éventuelle qualification en Ligue des Champions (entre 50 et 80 M€ en plus), et le tableau devient limpide : l’OM aurait les moyens de ses ambitions.

McCourt face à un virage décisif

Reste désormais une question centrale : Frank McCourt acceptera-t-il de réinjecter intégralement cette manne dans le projet sportif ? Avec un club en pleine mutation, entre changements à la direction, possible arrivée d’investisseurs et volonté affichée de stabilité, ce mercato pourrait marquer un tournant historique. Si les fonds sont réinvestis intelligemment, l’OM pourrait franchir un cap et redevenir un acteur majeur en France… voire en Europe. Marseille s’apprête à jouer gros. Très gros.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)