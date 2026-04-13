Selon La Provence, pas moins de onze joueurs seraient assurés de rester à l’OM la saison prochaine.

C’est une information qui en dit long sur la volonté de continuité à l’OM. Selon La Provence, le club phocéen disposerait déjà d’une ossature solide pour la saison prochaine, avec onze joueurs considérés comme quasiment certains de rester. Dans cette liste, on retrouve des cadres et des renforts récents qui devraient constituer la colonne vertébrale du futur projet marseillais. Une manière de stabiliser un effectif souvent remodelé ces dernières saisons.

Une ossature déjà solide pour la saison prochaine ?

Parmi les noms évoqués, plusieurs profils expérimentés et internationaux ressortent immédiatement. On retrouve notamment Nayef Aguerd, solide en défense, ou encore Emerson Palmieri, apportant son expérience au couloir gauche.

Dans le secteur offensif, l’OM pourrait aussi compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, toujours capable de peser dans les grands rendez-vous, ainsi que sur des profils plus récents comme Igor Paixao ou Amine Gouiri, identifiés comme des éléments importants du projet.

Le milieu de terrain ne serait pas en reste avec des joueurs comme Geoffrey Kondogbia ou Quinten Timber, censés apporter équilibre et maîtrise dans l’entrejeu. À ces noms s’ajoutent également Timothy Weah, capable d’évoluer sur plusieurs postes, ainsi que Facundo Medina, Himad Abdelli et Hamed Junior Traoré, qui complèteraient cette base de joueurs considérés comme fiables pour le futur effectif marseillais.

Les supporters de l’OM ne veulent plus de Kondogbia

Les supporters montent déjà au créneau pour l’un d’entre eux : Kondogbia ! « Kondogbia ciao c’est pas les restau du cœur l’OM », « Il faut absolument garder Greenwood », « Kondogbia, je vais me flinguer c’est pas possible cette chèvre il est toujours blessé et il a le salaire de Messi prime faut arrêter », « Kondo ils savent très bien que personne le voudra et que surtout a un an de la fin de son contrat il ne partira pas vu son salaire… »

Malgré tout, l’idée est claire : construire un noyau dur autour duquel le reste de l’effectif pourrait être ajusté durant le mercato. Une stratégie qui viserait à limiter les bouleversements et à renforcer la stabilité sportive. Ce groupe de joueurs représenterait ainsi une première pierre importante du projet, avant les éventuels ajustements à venir dans les semaines d’été. À l’OM, le mercato ne fait que commencer… mais la base, elle, semble déjà bien définie.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)