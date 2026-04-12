OM Mercato : deux anciens flops marseillais régalent en Italie, leurs buts en vidéos

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Lors du match entre le Genoa et Sassuolo ce dimanche, deux anciens joueurs de l’OM ont marqué. Ruslan Malinovskyi s’est même offert un banger.

Malinovskyi régale avec un but exceptionnel

Ce dimanche, lors de la victoire du Genoa face à Sassuolo (2-1), Ruslan Malinovskyi a rappelé à tout le monde l’étendue de son talent. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a ouvert le score d’une frappe somptueuse du pied gauche.

Un véritable bijou.

Positionné à l’entrée de la surface, l’Ukrainien n’a laissé aucune chance au gardien adverse avec une frappe puissante et précise. Un geste de grande classe, exactement ce que les supporters marseillais espéraient voir plus régulièrement lors de son passage au club.

Aujourd’hui au Genoa CFC, Malinovskyi semble avoir retrouvé confiance et régularité, dans un environnement qui lui permet de s’exprimer pleinement.

Koné répond, un duel 100% ex-OM

Mais il n’était pas le seul ancien Marseillais à briller.

En face, Ismaël Koné s’est lui aussi illustré sous les couleurs de US Sassuolo en inscrivant le but de son équipe.

Un match au parfum particulier, avec deux anciens joueurs de l’OM directement impliqués dans le score.

Si Sassuolo s’est finalement incliné, Koné a montré de belles choses, confirmant une progression intéressante loin de la pression marseillaise.

Un symbole qui interroge à Marseille

Ce genre de performance ne passe jamais inaperçu.

À chaque fois qu’un ancien joueur de l’OM brille ailleurs, la question revient : pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné à Marseille ?

Dans le cas de Ruslan Malinovskyi comme de Ismaël Koné, le talent n’a jamais été remis en cause. Mais leur passage à l’OM n’a pas laissé un souvenir impérissable.

Manque de régularité, contexte compliqué, attentes élevées… plusieurs facteurs peuvent expliquer ces trajectoires contrastées.

Le Genoa s’éloigne de la zone rouge

Au-delà des performances individuelles, ce succès permet au de prendre une bouffée d’air dans la lutte pour le maintien.

C’est finalement Caleb Ekuban qui a offert la victoire aux siens en fin de match, concluant une rencontre animée et marquée par ces retrouvailles inattendues entre anciens Marseillais.

PFIOOOOOUUUU CETTE FRAPPE QUE VIENT D'ENVOYER RUSLAN MALINOVSKYI AVEC LE GENOA ! 🥵🚀



C'est pas sa première cette saison en plus !



(@DAZN_FR)pic.twitter.com/RBMR1LUdnH — Footballogue (@Footballogue) April 12, 2026