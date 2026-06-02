La fin du partenariat avec Orange approchant, l’OM travaille déjà sur l’avenir du naming du Vélodrome. Frank McCourt viserait un partenaire international capable de reproduire un modèle inspiré du FC Barcelone.

L’OM prépare un changement stratégique majeur. À l’approche de l’expiration du contrat de naming avec Orange, les dirigeants olympiens réfléchissent activement à l’identité du futur partenaire qui associera son nom au stade Vélodrome. Et visiblement, l’ambition est immense.

Saadé ne serait pas candidat au Vélodrome

Selon Sport Business, plusieurs agences spécialisées ont été mobilisées, y compris à l’international, afin d’identifier une marque capable d’accompagner l’OM dans une nouvelle dimension commerciale. Longtemps évoqué par certains observateurs, le scénario d’un rapprochement avec CMA CGM ne semble pas d’actualité. Rodolphe Saadé et son groupe ne seraient pas positionnés pour décrocher le naming du Vélodrome.

La principale raison serait liée au contexte institutionnel, l’enceinte marseillaise restant la propriété de la Ville de Marseille. Le choix du futur partenaire dépasserait donc largement la simple question financière. La direction olympienne souhaite avant tout trouver une entreprise capable d’apporter une visibilité internationale au club tout en respectant l’identité forte du Vélodrome et de l’OM.

Un modèle inspiré du FC Barcelone

L’objectif affiché est particulièrement ambitieux. En interne, certains responsables regarderaient avec attention le partenariat noué entre le FC Barcelone et Spotify autour du célèbre Camp Nou. Cette opération a permis au club catalan d’associer son stade à une marque mondiale tout en renforçant sa visibilité sur plusieurs continents. « Ce que réalise Spotify au Camp Nou, à Barcelone, est une source d’inspiration pour nous », confie ainsi une source proche du dossier. Cette déclaration illustre parfaitement la stratégie actuellement envisagée par Frank McCourt et ses équipes.

Parmi les entreprises qui auraient manifesté un intérêt figure notamment Revolut. La société britannique poursuit depuis plusieurs années une politique de développement agressive dans le sponsoring sportif à travers l’Europe. Son objectif est clair : renforcer sa notoriété auprès du grand public et accélérer son implantation sur plusieurs marchés stratégiques. Le marché français fait partie de ses priorités et un partenariat avec l’OM représenterait une formidable vitrine. Même si aucune négociation avancée n’a encore été officialisée, le simple intérêt de Revolut démontre l’attractivité grandissante du club marseillais auprès des grandes marques internationales.

L’OM valorisé à 590 M€ ?

Cette recherche d’un nouveau partenaire intervient dans un contexte particulier pour le club. La valorisation de l’OM dépasserait désormais les 590 millions d’euros et la direction souhaite poursuivre sa montée en puissance sur le plan économique.

Parallèlement, le dossier de l’entrée d’un nouvel actionnaire minoritaire au capital reste toujours en suspens. Une chose est sûre : le futur naming du Vélodrome constitue bien plus qu’un simple contrat commercial. Pour Frank McCourt, il s’agit d’une étape stratégique dans la transformation de l’OM en une marque capable de rayonner bien au-delà des frontières françaises.