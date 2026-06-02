ASSE : Larsonneur, Fahmy, Rosenfeld… Gazidis cédera-t-il aux demandes des supporters ?

Alors que les supporters demandent du changement à l’ASSE et ciblent Kilmer Sports, Ivan Gazidis serait-il disposé à les écouter ? Eclairage…

La fracture est désormais ouverte entre les supporters de l’ASSE et Kilmer Sports Ventures. Après un nouvel échec sportif et une saison de plus à venir en Ligue 2, les principaux groupes de supporters stéphanois ont décidé de sortir du silence via un communiqué. Celui-ci encourage vertement Ivan Gazidis à faire des changements.

Larsonneur n’a plus beaucoup de soutiens à l’ASSE

Gazidis est montré du doigt pour ses absences, alors que ses bras droits Jaeson Rosenfeld et Huss Fahmy se voient reprocher leurs recrues Data pour le premier, et leur arrogance et leur « management douteux » pour le second. Autre cible : Gautier Larsonneur, les supporters réclamant un capitaine exemplaire. Un Larsonneur qui n’a plus beaucoup de soutiens au sein de la direction, et qui est loin de faire l’unanimité du côté de L’Etrat.

Le recrutement, c’est Rosenfeld. Le médical, c’est Fahmy…

Si les supporters demandent l’arrivée d’un nouveau Directeur Sportif, le triumvirat Perrin-Soucasse-Rustem semble relativement épargné, les groupes de supporters demandant simplement des précisions sur les réelles attributions du trio. Pas un mot en revanche sur Philippe Montanier, qui ne saurait être tenu pour responsable du fiasco. Reste que l’ancien toulousain a échoué dans sa mission et qu’il est aujourd’hui sans contrat. Selon nos informations, depuis vendredi dernier et la défaite de l’ASSE à Nice (1-4), Montanier n’a reçu qu’un appel de Kilmer Sports. Il lui a été demandé s’il avait envie de continuer et Montanier attend désormais de savoir si KSV a envie de continuer avec lui ou non.

Gazidis réticent aux changements

Quant à Gazidis, quelle attitude va-t-il adopter ? Vendredi dernier, à Nice, le Sud-Africain a laissé entendre qu’il y aurait des changements et notamment au niveau du médical. Or, cette saison, le service médical dépendait de la nouvelle cellule performance du club mise en place par Huss Fahmy. Un échec cuisant, puisque l’ASSE n’a jamais eu autant de blessés, notamment dans le money time. Avec des rechutes qui peuvent interpeler, notamment celles de Jaber, Lamba et Tardieu. Avec 23 M€ investis, le recrutement a été catastrophique, comme l’été précédent. Aucun joueur arrivé l’été dernier n’était d’ailleurs titulaire lors des barrages contre Nice. Les responsabilités de Fahmy et Rosenfeld sont donc clairement engagées sur les deux premières saisons complètement ratées de Kilmer Sports Ventures à l’ASSE. Mais Ivan Gazidis avait mis beaucoup de temps à désavouer le choix de confier l’équipe à Eirik Horneland, un choix d’Huss Fahmy. Connu pour être réticent au changement, il doit néanmoins composer désormais avec la pression des supporters, celle des Ultras notamment. Et si d’aventure Larry Tanenbaum venait à mettre la sienne…