ASSE Mercato : Kilmer Sports prêt à renflouer ses caisses avec deux départs majeurs ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

La deuxième saison de Kilmer Sports à la tête de l’ASSE s’est terminée comme la première : dans la frustration. Malgré des moyens importants pour la Ligue 2 et une ambition clairement affichée, les Verts n’ont pas réussi à valider leur retour en Ligue 1. Un nouvel échec sportif qui pourrait forcément rebattre les cartes en interne, notamment sur le mercato.

Et cette fois, Saint-Étienne pourrait être contraint d’ouvrir la porte à deux départs majeurs : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Deux joueurs que le club avait absolument voulu conserver l’été dernier, mais dont l’avenir paraît aujourd’hui beaucoup plus incertain.

Stassin et Davitashvili, deux dossiers brûlants pour l’ASSE

L’été dernier, l’ASSE avait résisté. Malgré les sollicitations, notamment autour de Lucas Stassin, les dirigeants stéphanois avaient refusé de sacrifier leurs meilleurs éléments offensifs. L’objectif était clair : construire une équipe capable de remonter immédiatement en Ligue 1.

Mais la mission a échoué. La lourde défaite à Nice vendredi dernier a confirmé les limites du projet sportif actuel et risque d’avoir des conséquences directes sur l’effectif. Car sans montée, les Verts vont devoir revoir leurs plans, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs.

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, longtemps considérés comme des cadres à conserver à tout prix, pourraient désormais devenir des leviers financiers importants pour Kilmer Sports.

L’ASSE plus ouverte à une vente cet été ?

Contrairement à l’été dernier, Saint-Étienne semble aujourd’hui beaucoup moins fermé à l’idée d’un départ. En interne, certains estiment même qu’une vente pourrait être préférable afin d’éviter une préparation estivale polluée par l’incertitude autour de l’avenir des deux joueurs.

Zuriko Davitashvili, lui, a pleinement joué le jeu cette saison. Élu meilleur joueur de Ligue 2, l’international géorgien a porté l’ASSE offensivement avec 14 réalisations. Sa cote reste élevée et plusieurs clubs pourraient rapidement se positionner.

Pour autant, son départ ne sera pas bradé. Sous contrat encore deux ans, Davitashvili représente une vraie valeur marchande. Kilmer Sports devrait donc réclamer une somme importante, ce qui pourrait limiter le nombre de prétendants capables d’aller au bout du dossier.

Lucas Stassin, une vente possible malgré une saison irrégulière

Le cas Lucas Stassin est légèrement différent. L’attaquant belge a connu une saison plus contrastée, marquée notamment par un passage à vide entre octobre et janvier. Son potentiel reste évident, mais l’ASSE ne pourra sans doute pas en tirer le montant espéré il y a encore quelques mois.

Une vente pourrait malgré tout rapporter une belle somme au club stéphanois. Et dans un mercato où les Verts devront forcément se montrer malins, ce type de rentrée d’argent pourrait permettre de réinvestir sur plusieurs postes clés.

D’ailleurs, plusieurs pistes coûteuses au poste de numéro 9 circulaient déjà ces dernières semaines, que l’ASSE évolue en Ligue 1 ou reste en Ligue 2. Le départ de Stassin pourrait donc ouvrir un nouveau chantier offensif.

La Turquie déjà à l’affût pour les deux Stéphanois

Selon la presse turque, Besiktas suivrait de près les deux joueurs offensifs de l’ASSE. Le média Sabah évoque un intérêt pour Zuriko Davitashvili, tandis que FotoMaç affirme que Lucas Stassin serait également surveillé par le club stambouliote.

Le directeur sportif Önder Özen aurait même pris des renseignements auprès de Hasan Çetinkaya, vice-président du KVC Westerlo, l’ancien club de l’attaquant belge. Preuve que le profil de Stassin ne laisse pas indifférent en Turquie.

Cependant, prudence. La presse turque est souvent habituée aux emballements rapides, et la formule d’un prêt avec option d’achat évoquée pour Stassin paraît aujourd’hui difficilement envisageable pour l’ASSE. Si les Verts acceptent de discuter, ce sera avant tout dans le cadre d’un transfert capable de remplir les caisses.

Kilmer Sports face à un choix stratégique

La vraie question est désormais simple : l’ASSE doit-elle conserver ses meilleurs éléments pour tenter une nouvelle montée, ou accepter de vendre pour reconstruire différemment ?

Davitashvili et Stassin n’ont pas encore la certitude de quitter le Forez, mais la porte semble beaucoup plus ouverte que l’été dernier. Les deux joueurs disposent aussi de touches dans les cinq grands championnats européens, ce qui pourrait les pousser à privilégier d’autres destinations que la Turquie.

Pour Kilmer Sports, ce mercato s’annonce donc déterminant. Après deux échecs sportifs consécutifs, l’ASSE doit trouver le bon équilibre entre ambition sportive et réalité économique. Et si les départs de Stassin et Davitashvili venaient à se confirmer, ils marqueraient un tournant majeur dans le projet stéphanois.