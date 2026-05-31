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FRANCE

ASSE, FC Nantes : pluie de mauvaises nouvelles pour les Verts et les Canaris en Ligue 2 

Par Bastien Aubert - 31 Mai 2026, 20:00
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Walid Acherchour

La concurrence s’annonce plus féroce que jamais en Ligue 2 la saison prochaine. De quoi rendre difficile une montée pour l’ASSE et le FC Nantes.

La Ligue 2 version 2026-2027 s’annonce explosive. Si l’ASSE et le FC Nantes figurent naturellement parmi les favoris pour retrouver la Ligue 1, leur mission pourrait être beaucoup plus compliquée que prévu. La raison ? Un niveau de concurrence qui s’annonce exceptionnel.

Une Ligue 2 particulièrement coriace en 2026-2027

Le consultant Walid Acherchour a parfaitement résumé la situation sur les réseaux sociaux : « La Ligue 2 avec Metz, Nantes, Saint-Étienne, Montpellier, Reims, Red Star, Rodez et les retours de Dijon, Sochaux. Bon courage pour monter l’an prochain. » Une remarque qui n’a pas tardé à faire réagir les supporters des différents clubs concernés. Car rarement la deuxième division française aura réuni autant de formations disposant d’une histoire, d’un public important ou d’ambitions de remontée immédiate.

L’ASSE et le FC Nantes arrivent évidemment avec l’étiquette de candidats naturels à la montée. Mais ils devront composer avec plusieurs adversaires redoutables. Le FC Metz reste un habitué des luttes pour l’accession et dispose d’une structure solide. Le Montpellier HSC possède encore un effectif capable de rivaliser à ce niveau. Quant au Stade de Reims, il conserve de nombreux atouts en son sein.

La montée loin d’être une formalité pour l’ASSE et le FC Nantes 

Derrière ces grandes places fortes du football français, d’autres clubs pourraient également jouer les trouble-fêtes. Le Red Star continue sa progression, tandis que Rodez a démontré ces dernières saisons sa capacité à rivaliser avec des budgets bien supérieurs. Les retours de Dijon FCO et du FC Sochaux-Montbéliard ajoutent encore davantage de prestige et de difficulté à un championnat qui promet déjà d’être particulièrement dense.

Pour l’ASSE comme pour le FC Nantes, la montée ne pourra donc pas être considérée comme une formalité.  Les deux clubs vont devoir reconstruire après une saison traumatisante, trouver rapidement de la stabilité sportive et réussir leur mercato. Le moindre retard à l’allumage pourrait coûter très cher dans une compétition où plusieurs prétendants semblent capables de jouer les premiers rôles. Cette perspective explique déjà pourquoi de nombreux observateurs annoncent l’une des Ligues 2 les plus relevées de la dernière décennie. Sur le papier, les Verts et les Canaris restent des candidats crédibles à un retour immédiat en Ligue 1. Mais une chose paraît certaine : la route vers l’élite sera longue, compliquée et semée d’embûches.

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