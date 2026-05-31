Si Désiré Doué semble reparti pour rempoter une troisième Ligue des Champions avec le PSG, il ne serait pas insensible à une offre venue d’Angleterre.

Le marché des jeunes talents européens s’enflamme autour de Désiré Doué. À seulement 20 ans, le milieu offensif du PSG s’est imposé comme l’une des confirmations de la saison, au point de susciter un intérêt grandissant de plusieurs cadors européens. Selon les informations relayées par CF Chris, Chelsea aurait récemment activé une piste sérieuse pour tenter de recruter le jeune talent parisien.

Chelsea raffole de Doué

Les dirigeants londoniens apprécient particulièrement sa polyvalence, sa capacité de percussion et son impact offensif dans les grands matchs. Une approche qui ne laisserait pas totalement insensible le joueur. Contrairement aux dernières rumeurs, Doué verrait en effet la Premier League comme une destination attractive pour la suite de sa carrière.

Le championnat anglais, réputé pour son intensité et son exposition médiatique, représente depuis longtemps un objectif pour de nombreux jeunes talents européens. Mais malgré cet intérêt, la position du PSG reste ferme. Le club de la capitale considère Désiré Doué comme un élément central de son projet à long terme. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le joueur est intégré au cœur du système de Luis Enrique, qui voit en lui l’un des piliers offensifs du futur.

Doué plus totalement fermé à l’Angleterre ?

La direction parisienne, menée par Nasser Al-Khelaïfi, n’a donc aucune intention de le laisser partir facilement, encore moins à un concurrent direct sur la scène européenne. Sur le plan statistique, la progression de Doué confirme cet engouement. Auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues, il affiche une régularité impressionnante pour un joueur de son âge.

Sa valeur marchande est désormais estimée à près de 90 millions d’euros, ce qui en fait l’un des actifs les plus précieux du club parisien. Pour Chelsea, ce dossier s’annonce donc particulièrement complexe. Il faudrait une offre exceptionnelle pour espérer faire vaciller le PSG, qui voit en Doué un joueur non seulement performant, mais aussi stratégique dans la construction de son projet à moyen et long terme.