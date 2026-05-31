Lancé dans un recrutement d’envergure au mercato estival, le FC Barcelone serait prêt à frapper fort au LOSC.

Le FC Barcelone continue d’explorer le marché des jeunes talents pour renforcer son secteur offensif. Dans cette logique, Fichajes affirme que le club catalan aurait coché le nom de Matias Fernandez-Pardo, révélation du LOSC cette saison.

Flick aurait flashé sur Fernandez-Pardo

À seulement 21 ans, l’attaquant belgo-espagnol s’est imposé comme l’une des belles surprises de la saison lilloise. Avec huit buts et sept passes décisives, il a largement contribué à la dynamique offensive de son équipe, confirmant un potentiel déjà repéré depuis plusieurs années. Arrivé à Lille en août 2024, Fernandez-Pardo est sous contrat jusqu’en 2029 et représente aujourd’hui un actif majeur du club nordiste. Sa progression rapide n’a pas échappé aux plus grands clubs européens.

Selon le média espagnol, le FC Barcelone serait prêt à passer à l’action avec une première offre autour de 30 millions d’euros. Une somme importante, mais jugée cohérente au regard du profil et de la marge de progression du joueur. Le Barça n’est toutefois pas seul sur le dossier. En Angleterre, Manchester City et Manchester United suivent également l’évolution du joueur avec attention, dans l’optique d’un transfert en Premier League. En Allemagne, le Borussia Dortmund reste fidèle à sa politique de recrutement de jeunes talents et garde un œil attentif sur sa situation.

Le crack du LOSC affole le marché

En Italie, le club de Como figure aussi parmi les intéressés, preuve de l’attractivité grandissante du joueur sur le marché européen. Pour Lille, la position est claire : le club ne compte pas brader l’un de ses éléments offensifs les plus prometteurs. Le LOSC attendrait au minimum 40 millions d’euros pour envisager un départ, mais certaines estimations évoquent même un prix pouvant grimper jusqu’à 60 millions d’euros selon l’évolution de la concurrence. Ce possible transfert s’inscrit dans la stratégie du FC Barcelone, qui cherche à rajeunir son attaque tout en anticipant les départs ou les baisses de rendement de certains cadres offensifs. Le profil de Fernandez-Pardo, capable d’évoluer sur plusieurs postes devant, correspond parfaitement à cette logique de polyvalence recherchée par le staff catalan. Reste désormais à savoir si le Barça transformera cet intérêt en offre concrète dans les prochaines semaines, ou si la concurrence européenne viendra compliquer les plans des dirigeants blaugrana.