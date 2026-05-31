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FRANCE

Stade Rennais : Lepaul torpille Rongier, les supporters médusés ! 

Par Bastien Aubert - 31 Mai 2026, 19:30
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Rongier et Lepaul au Stade Rennais)

Si Valentin Rongier est une excellente pioche du mercato du Stade Rennais, Estéban Lepaul lui passe devant chez les supporters. 

Le Stade Rennais a retrouvé des couleurs cette saison grâce à plusieurs recrues et à l’émergence de nouveaux leaders. Parmi eux, Valentin Rongier s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif.

« Lepaul en 1, Rongier en 2 »

Son expérience, sa qualité technique et sa capacité à organiser le jeu ont convaincu une grande partie des observateurs. Beaucoup le considèrent même comme l’une des meilleures recrues réalisées par le club ces dernières années. Pourtant, un débat animé prend de l’ampleur chez les supporters rennais. Le journaliste François Rauzy, d’Ici Armorique, a récemment livré une analyse qui fait beaucoup réagir : « Je vois passer ce débat, pour moi Rongier ne peut pas être considéré comme le meilleur joueur de la saison rennaise au regard de ses performances, totalement insuffisantes pour un supposé leader dans les grands matchs. Lepaul en 1, Rongier en 2. »

Une prise de position forte qui place Estéban Lepaul au sommet de la hiérarchie rennaise. Pour justifier son choix, Rauzy insiste notamment sur l’impact de l’attaquant lors des grands rendez-vous : « Lepaul a marqué contre tous les gros, Rongier a pris l’eau sans ballon dans les grandes largeurs au milieu dans ces matchs-là. Il garde de l’influence avec ballon, mais sans, c’est (très) insuffisant. »

Le débat fait rage chez les supporters du Stade Rennais

Une analyse qui met en lumière deux visions différentes du rôle de leader. D’un côté, Rongier reste un joueur essentiel dans l’organisation collective, capable d’apporter calme et maîtrise technique au milieu de terrain. De l’autre, Lepaul a marqué les esprits grâce à son efficacité dans les rencontres les plus importantes de la saison.

C’est justement ce critère qui semble peser de plus en plus lourd auprès d’une partie des supporters. Les performances décisives face aux meilleures équipes du championnat constituent souvent le meilleur moyen de gagner l’adhésion populaire. Le débat est d’autant plus intéressant que les deux joueurs ont occupé des rôles très différents. Comparer l’influence d’un milieu organisateur à celle d’un attaquant décisif n’est jamais un exercice simple. De quoi bousculer la hiérarchie établie et alimenter encore un peu plus les débats chez les supporters du Stade Rennais.

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