Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le futur onze de Haise la saison prochaine

Nous avons demandé à l’IA d’imaginer l’équipe type du Stade Rennais la saison prochaine. Voici sa réponse.

Alors que le Stade Rennais s’apprête à vivre un mercato estival très agité, plusieurs changements importants pourraient intervenir dans l’effectif breton durant l’intersaison. Entre les possibles départs de certains cadres et la volonté de Franck Haise d’imposer sa patte, le club rennais pourrait profondément remodeler son onze de départ. Nous avons demandé à ChatGPT d’imaginer à quoi pourrait ressembler l’équipe type du Stade Rennais la saison prochaine. Entre paris ambitieux, joueurs d’expérience et profils explosifs, voici le onze idéal imaginé par l’IA pour Rennes version 2026-2027.

L’IA imagine le onze type du Stade Rennais la saison prochaine

Guillaume Restes (gardien, actuellement à Toulouse) : Le profil du Toulousain collerait parfaitement à Rennes : jeune, fort au pied, déjà expérimenté en Ligue 1 et avec une grosse marge de progression. Si Rennes décide de tourner la page Brice Samba après une saison mitigée, Restes pourrait devenir une cible crédible.

Kiliann Sildillia (latéral droit, actuellement au PSV Eindhoven) : Puissant, agressif dans les duels et capable d’apporter offensivement, le latéral formé à Metz apporterait beaucoup d’intensité au couloir droit rennais. Son profil moderne colle parfaitement au style recherché par Rennes.

Kevin Danso (défenseur central, actuellement à Tottenham) : Véritable patron défensif, l’international autrichien offrirait de l’impact physique, du leadership et une grosse expérience du haut niveau. Son profil rassurant pourrait rapidement faire de lui le nouveau leader de la défense bretonne.

Lilian Brassier (défenseur central, actuellement au Stade Rennais) : Solide dans les duels et à l’aise à la relance, le défenseur gaucher apporterait de l’équilibre à la charnière. Sa connaissance de la Ligue 1 serait aussi un vrai atout pour Rennes.

Quentin Merlin (latéral gauche, actuellement au Stade Rennais) : Très offensif et capable de répéter les efforts, l’ancien Nantais pourrait devenir un élément clé du système rennais grâce à sa qualité de centre et sa capacité à créer des décalages sur son côté gauche.

Valentin Rongier (milieu défensif, actuellement au Stade Rennais) : Expérimenté, intelligent dans le placement et capable de dicter le tempo, l’ancien capitaine de l’OM apporterait beaucoup de maîtrise au milieu rennais. Son profil de leader correspond parfaitement à ce que Rennes recherche pour encadrer son effectif.

Adrien Thomasson (milieu relayeur, actuellement au RC Lens) : Dont la signature serait déjà actée, l’ancien Lensois offrirait son énorme volume de jeu, sa polyvalence et sa capacité à se projeter vers l’avant. Joueur très régulier de Ligue 1, il pourrait rapidement devenir un homme fort du onze rennais.

Sebastian Szymański (milieu relayeur, actuellement au Stade Rennais) : Technique, créatif et capable de faire la différence entre les lignes, l’international polonais serait chargé d’apporter la touche de créativité du milieu breton. Sa qualité de passe et sa vision du jeu pourraient faire énormément de bien au secteur offensif rennais.

Dilane Bakwa (ailier droit, actuellement à Nottingham Forest) : Explosif, percutant et très fort dans les un contre un, l’ailier strasbourgeois correspond parfaitement au profil recherché par Rennes pour dynamiser son attaque. Capable de faire des différences balle au pied, il apporterait vitesse et imprévisibilité sur le côté droit.

Zuriko Davitashvili (ailier gauche, actuellement à l’ASSE) : Malgré la saison compliquée de l’ASSE, l’international géorgien a montré de belles qualités offensives en Ligue 1. Technique, capable de faire des différences balle au pied et très actif dans les transitions, il pourrait représenter une belle opportunité de marché pour Rennes.

Esteban Lepaul (avant-centre, actuellement au Stade Rennais) : Auteur d’une saison remarquée, l’attaquant français pourrait devenir le nouveau visage du projet offensif rennais. Mobile, adroit dans la surface et capable de prendre la profondeur, il aurait le profil idéal pour s’imposer à la pointe de l’attaque bretonne.



