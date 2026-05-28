FC Nantes Mercato : Matthis Abline de retour au Stade Rennais cet été ?

Le FC Nantes pourrait-il voir partir Matthis Abline au Stade Rennais cet été ? Après les déclarations de Loïc Désiré sur la recherche d’un attaquant polyvalent, plusieurs supporters bretons imaginent déjà un retour de l’attaquant.

Le mercato estival pourrait rapidement tendre les relations entre le FC Nantes et le Stade Rennais. Alors que Loïc Désiré a confirmé ce mercredi la volonté du club breton de recruter « un attaquant polyvalent capable de jouer côtés et axe », de nombreux supporters rennais pensent immédiatement à un nom : Matthis Abline.

Et pour cause, le profil de l’attaquant nantais peut correspondre aux critères dévoilés par le directeur sportif rennais. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur les ailes, rapide, mobile et très actif dans le pressing, Matthis Abline sort d’une saison à 8 buts et 6 passes décisives sous les couleurs du FC Nantes, malgré une grosse irrégularité.

Abline connaît bien Rennes

Un scénario qui pourrait rapidement devenir sensible pour les Canaris puisque le joueur a été formé… au Stade Rennais. Arrivé très jeune en Bretagne, Abline avait été lancé dans le grand bain par Rennes avant d’enchaîner plusieurs prêts au Havre, à Auxerre puis à Nantes. Son transfert définitif vers le FCN avait laissé une certaine frustration chez plusieurs supporters rennais, convaincus de son potentiel à long terme.

Aujourd’hui, le contexte a changé. Rennes vient de retrouver la Ligue Europa et cherche à étoffer son groupe avec davantage de profondeur offensive et de caractère. Loïc Désiré a d’ailleurs insisté sur ce point en conférence de presse : le club veut bâtir une base plus forte autour de leaders capables d’emmener le vestiaire.

Dans cette logique, le profil d’Abline apparaît comme une évidence pour une partie du public rennais. Son vécu au club, sa connaissance de la Ligue 1 et sa polyvalence offensive renforcent cette idée. Néanmoins, d’autres noms ont déjà été cités, comme Lassine Sinayoko, Mohamed Amoura ou encore Eliesse Ben Seghir.

Kita avait estimé Abline à 40 millions d’euros

Mais du côté du FC Nantes, un départ se fera forcément à un certain prix. L’été dernier, Waldemar Kita avait été très clair en fixant le prix de son attaquant à… 40 millions d’euros. Un montant qui devrait être revu à la baisse avec la descente en Ligue 2.

Pour l’instant, aucune discussion concrète n’a filtré entre Rennes et Nantes, sachant que l’AS Monaco a déjà formulé une offre. Mais les déclarations de Loïc Désiré ont clairement rallumé les spéculations autour d’un possible retour de Matthis Abline au Roazhon Park.

Un dossier qui pourrait rapidement animer le mercato des deux clubs de l’Ouest.