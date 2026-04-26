FC Nantes Mercato : un club de Ligue 1 fait une offre pour Abline, réponse immédiate des Kita

Alors que le FC Nantes se rapproche de la Ligue 2, un club de Ligue 1 a fait une première offre pour le très courtisé Matthis Abline.

Alors que la saison de Ligue 1 entre dans sa dernière ligne droite, l’AS Monaco prépare déjà activement son mercato estival. Le club du Rocher a coché un nom en priorité pour renforcer son secteur offensif : Matthis Abline, l’attaquant du FC Nantes.

Selon les informations de L’Équipe, Monaco est passé à l’action avec une offre écrite estimée à 15 millions d’euros, assortie de 5 millions de bonus. Une proposition jugée insuffisante par le FC Nantes, qui a immédiatement décliné.

La direction nantaise menée par les Kita, consciente de la valeur de son attaquant, réclamerait environ 40 millions d’euros pour envisager un départ de son joueur sous contrat jusqu’en 2028.

Monaco anticipe un été mouvementé en attaque

Ce mouvement n’est pas anodin. L’AS Monaco s’attend à un été agité avec plusieurs départs possibles dans son secteur offensif, notamment Maghnes Akliouche, Folarin Balogun ou encore Aleksandr Golovin en cas d’offre importante.

Dans ce contexte, la cellule de recrutement monégasque a décidé d’anticiper et d’ouvrir rapidement le dossier Abline.

Un profil très apprécié en interne

À seulement 23 ans, Matthis Abline séduit par son profil complet : vitesse, volume de jeu, capacité de percussion et intelligence dans les transitions. Un style qui correspond parfaitement à la philosophie offensive de Monaco.

Déjà suivi l’été dernier, l’ancien Rennais avait été identifié comme une opportunité de marché intéressante par les recruteurs du club.

Une saison contrastée à Nantes

Sur le plan sportif, l’attaquant traverse une saison irrégulière avec le FC Nantes. Malgré 7 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison, son activité dans le jeu reste pointée du doigt par de nombreux supporters nantais, à juste titre.

Mais son influence dans le jeu et sa capacité à peser sur les défenses adverses continuent d’attirer plusieurs clubs européens.

Une concurrence déjà présente

Le dossier Abline ne date pas d’hier. L’été dernier déjà, plusieurs clubs s’étaient positionnés, avec des offres allant jusqu’à 30 millions d’euros de Wolverhampton ou encore 25 millions du Paris FC, toutes refusées par Nantes.

Un dossier encore loin d’être bouclé

Entre la volonté de Monaco d’avancer tôt et l’intransigeance nantaise, le dossier s’annonce complexe. Le FC Nantes ne semble pas pressé de vendre, tandis que l’ASM pourrait être contrainte de revoir son offre à la hausse si elle veut réellement conclure.