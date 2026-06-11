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FRANCE

PSG Mercato : un supersub de Luis Enrique a donné son accord pour quitter Paris

Par William Tertrin - 11 Juin 2026, 21:00
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Luis Enrique (PSG)

Kang-in Lee se rapproche fortement d’un départ du PSG. Un accord aurait déjà été trouvé entre le milieu offensif sud-coréen et l’Atlético de Madrid.

Le dossier Kang-in Lee prend de l’ampleur au PSG. Selon plusieurs médias espagnols, dont la Cadena SER, l’international sud-coréen aurait donné son accord contractuel à l’Atlético de Madrid pour rejoindre le club madrilène lors du mercato estival.

Arrivé au PSG à l’été 2023 en provenance de Majorque, le joueur de 25 ans n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le système de Luis Enrique, malgré des apparitions régulières et un rôle de joker technique apprécié dans la rotation.

Le PSG et l’Atlético de Madrid en négociations

D’après les informations relayées en Espagne, l’Atlético et le joueur auraient déjà trouvé un terrain d’entente depuis plusieurs mois, certains évoquant même un accord datant de janvier. Le club madrilène, séduit par sa polyvalence et sa capacité à évoluer entre les lignes, voit en lui un renfort offensif compatible avec les exigences de Diego Simeone.

Côté parisien, la situation est désormais entre les mains de la direction sportive. Le PSG et l’Atlético de Madrid sont actuellement en négociations pour fixer les modalités du transfert. Si les discussions avancent, le club de la capitale ne compte pas brader son joueur, recruté environ 22 millions d’euros et aujourd’hui estimé bien plus haut sur le marché. La presse espagnole assure depuis des semaines que son transfert pourrait se boucler entre 25 et 30 millions d’euros.

Kang-in Lee séduit par un retour en Liga

Dans ce dossier, le PSG pourrait aussi chercher à optimiser son mercato en cas de départ, alors que plusieurs ajustements sont attendus dans l’effectif après une saison chargée.

De son côté, Kang-in Lee semble attiré par un retour en Liga, championnat qu’il connaît bien pour y avoir évolué à Valence puis Majorque avant son arrivée à Paris.

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