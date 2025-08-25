PSG Mercato : Kang-In Lee plaît à Madrid, Akliouche relancé par Paris ?
PSG Mercato : Kang-In Lee plaît à Madrid, Akliouche relancé par Paris ?

Kang-In Lee (PSG)
Bastien Aubert
25 août 2025

Alors que le marché des transferts bat son plein, le nom de Kang-In Lee, milieu offensif coréen du Paris Saint-Germain, refait surface du côté de l’Espagne. 

🟥 Rumeur

Kang-In Lee restera-t-il au PSG cette saison ? Pas forcément retenu par sa direction, l’international sud-coréen reste un joueur polyvalent sur lequel compte pourtant Luis Enrique mais l’intéressé verrait bien rebondir ailleurs pour y être titulaire. Selon Marca, un retour en Espagne pourrait s’organiser dès cet été. Les Colchoneros de l’Atlético Madrid seraient attentifs à son profil, lui qui avait déjà suscité l’intérêt du club espagnol par le passé.

Le secteur offensif reste la priorité de Diego Simeone, qui souhaite renforcer sa ligne d’attaque après avoir ciblé des profils comme Takefusa Kubo, la star japonaise de la Real Sociedad, régulièrement évoquée dans la presse espagnole, notamment par Marca.

L’Atlético ne cache pas ses ambitions et pourrait rapidement se positionner pour Kang-In Lee si une opportunité se présentait. Pour le PSG, la situation mérite une vigilance accrue. Lee conserve une belle cote et pourrait représenter un transfert intéressant pour le club de la capitale. Avec la rentrée d’argent qui va avec et qui pourrait perlettre de relancer un certain Maghnes Akliouche. Si le milieu offensif a des chances de rester à l’AS Monaco, le journaliste de L’Équipe Loïc Tanzi laisse entendre que le PSG pourrait pourrait lancer une offensive (50-60 M€) pour convaincre l’ASM de lâcher sa pépite cet été.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le PSG aurait tout intérêt à se défaire de Kang-In Lee au plus vite et au plus offrant si une occasion se présente. S’il garde la cote auprès de Luis Enrique, le Sud-Coréen ne sera jamais un titulaire en puissance et pourrait laisser de la place à un offensif de plus grande qualité. »

