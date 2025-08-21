PSG Mercato : le Qatar prépare une dernière ligne droite inattendue cet été !

Ayant l’impression d’avoir rempli ses deux objectifs de l’été, le Paris Saint-Germain ne devrait plus bouger le petit doigt pour recruter au mercato.

🟥 Rumeur

Le PSG ne fera plus de folie au mercato. Selon L’Équipe, le club de la capitale estime avoir bouclé ses deux priorités de l’été : Lucas Chevalier au poste de gardien et Illia Zabarnyi en défense centrale. Conséquence : plus aucune recrue ne devrait être signée sauf retournement de dernière minute.

Avec Joao Neves, Warren Zaïre-Emery et Zabarnyi, le PSG estime même désormais disposer de toutes les solutions nécessaires pour épauler au poste de latéral droit Achraf Hakimi, qui a enchaîné plus de 55 matches la saison dernière.

Au sujet de Randal Kolo Muani et de Carlos Soler : le temps de jeu se jouera ailleurs. Pour le premier, un accord sur les bases d’un contrat de cinq ans avec la Juventus est en vue. Le prêt avec option d’achat obligatoire reste à finaliser, le principal désaccord portant sur le montant de cette option. L’international français, déjà prêté à Turin en janvier, privilégie ce transfert.

Soler, de retour de West Ham, voit lui aussi des portes s’ouvrir. Villarreal a lancé une première approche et devrait revenir à la charge cette semaine. L’Espagnol attire aussi l’attention de clubs anglais comme Brighton et Wolverhampton, sans que le mystère soit levé sur un éventuel autre prétendant.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le PSG, après un mercato ciblé et efficace, a clairement envoyé un signal : l’effectif est suffisant, et les indésirables ou les joueurs cherchant plus de temps de jeu doivent envisager de partir. »