OM : la sortie hallucinante de Pablo Longoria sur l’affaire Adrien Rabiot
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : le montant hallucinant réclamé pour Lee

Lee lors du match entre le PSG et le FC Nantes.
Raphaël Nouet
20 août 2025

Courtisé par Arsenal, Kang-in Lee pourrait rester au PSG cette saison car certains dirigeants voudraient réaliser une énorme plus-value avec lui, alors que ses deux saisons dans la capitale ont été décevantes.

Le compte X PSGInside-Actus a fait un point sur la situation de Kang-in Lee lundi soir. Et a fait une révélation stupéfiante : si certains dirigeants parisiens souhaiteraient uniquement rentrer dans leurs frais pour un joueur acheté 22 M€ à Majorque il y a deux ans, d’autres voudraient réaliser une énorme plus-value. Une somme de 40 à 45 M€ serait réclamée aux courtisans du milieu offensif sud-coréen, dont Arsenal ! Et ce alors que la valeur du joueur est estimée à 25 M€ par Transfermarkt.

Le PSG pas forcément vendeur

Le PSG pense-t-il que les clubs anglais, avec leurs moyens énormes, sont prêts à surpayer comme lui le fait depuis que le Qatar est propriétaire ? Il s’agirait plutôt d’une façon d’être gagnant quoi qu’il arrive. Car le club de la capitale n’est pas forcément vendeur de son joueur plutôt décevant jusque-là mais qui peut avoir quelques coups d’éclats salvateurs, comme en Supercoupe d’Europe, quand il a réduit le score à 1-2 contre Tottenham à la 85e minute (score final : 2-2, 4 t.a.b. à 3). Si un club le veut, il devra payer le prix fort ; sinon, il restera et continuera de faire des entrées en jeu ou d’être aligné quand Luis Enrique met une équipe bis, comme dimanche à Nantes.

Le média assure qu’Arsenal réfléchirait à une autre possibilité : un prêt avec option d’achat. Ainsi, si Lee s’acclimate bien à la Premier League, les Gunners pourront envisager de payer une grosse indemnité pour lui. Et si ce n’est pas le cas, il sera renvoyé dans la capitale.

MercatoPSG
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet