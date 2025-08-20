PSG Mercato : le montant hallucinant réclamé pour Lee

Courtisé par Arsenal, Kang-in Lee pourrait rester au PSG cette saison car certains dirigeants voudraient réaliser une énorme plus-value avec lui, alors que ses deux saisons dans la capitale ont été décevantes.

Le compte X PSGInside-Actus a fait un point sur la situation de Kang-in Lee lundi soir. Et a fait une révélation stupéfiante : si certains dirigeants parisiens souhaiteraient uniquement rentrer dans leurs frais pour un joueur acheté 22 M€ à Majorque il y a deux ans, d’autres voudraient réaliser une énorme plus-value. Une somme de 40 à 45 M€ serait réclamée aux courtisans du milieu offensif sud-coréen, dont Arsenal ! Et ce alors que la valeur du joueur est estimée à 25 M€ par Transfermarkt.

Le PSG pas forcément vendeur

Le PSG pense-t-il que les clubs anglais, avec leurs moyens énormes, sont prêts à surpayer comme lui le fait depuis que le Qatar est propriétaire ? Il s’agirait plutôt d’une façon d’être gagnant quoi qu’il arrive. Car le club de la capitale n’est pas forcément vendeur de son joueur plutôt décevant jusque-là mais qui peut avoir quelques coups d’éclats salvateurs, comme en Supercoupe d’Europe, quand il a réduit le score à 1-2 contre Tottenham à la 85e minute (score final : 2-2, 4 t.a.b. à 3). Si un club le veut, il devra payer le prix fort ; sinon, il restera et continuera de faire des entrées en jeu ou d’être aligné quand Luis Enrique met une équipe bis, comme dimanche à Nantes.

Le média assure qu’Arsenal réfléchirait à une autre possibilité : un prêt avec option d’achat. Ainsi, si Lee s’acclimate bien à la Premier League, les Gunners pourront envisager de payer une grosse indemnité pour lui. Et si ce n’est pas le cas, il sera renvoyé dans la capitale.