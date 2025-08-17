FC Nantes – PSG : Paris parvient à faire rompre les Canaris… les tops, flops et notes

Ce dimanche, en clôture de la première journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé, sans briller, sur la pelouse d’un FC Nantes qui a bien tenu, avant de rompre finalement (0-1). Voici les tops, flops et notes de cette rencontre.

Le résumé

Au stade de la Beaujoire, le match entre Nantes et le PSG tardait un peu à s’emballer. À la 33ᵉ minute, Nantes menait une belle offensive. Benhattab, lancé par Lepenant côté droit, résistait au retour d’Hernandez et centrait devant le but en bout de course. Chevalier intervenait au sol pour repousser le danger, et Beraldo obtenait un coup franc pour une faute de Mohamed.

À la 37ᵉ minute, le PSG réagissait avec une combinaison sur le côté droit de la surface entre Zaïre-Emery et Mbaye. Ce dernier centrait pour Lee en bonne position aux 15 mètres. Le Coréen contrôlait puis frappait, mais sa tentative se faisait contrer par la défense nantaise. À la 42ᵉ, Ramos se présentait devant Lopes mais s’excentrait côté gauche. Dans un angle compliqué, il tentait un tir du droit que Lopes effleurait, avant que le ballon ne se fasse sauver par la transversale.

En seconde période, à la 66ᵉ minute, le danger se précisait dans la surface nantaise. Sur un corner joué à deux, Dembélé adressait un centre depuis le côté gauche. Au deuxième poteau, Beraldo se voyait contrer par Lepenant, avant de retoucher le ballon.

Une minute plus tard, à la 67ᵉ, la pression parisienne s’accentuait et Vitinha, servi par Mendes, ouvrait le score. D’une frappe axiale du droit depuis les 20 mètres, son tir était dévié par Awaziem, prenant Lopes à contre-pied sur sa gauche. À la 77ᵉ minute, Ramos pensait marquer en reprenant une passe de Doué et en trompant Lopes d’une frappe en pivot du gauche à bout portant. Mais après recours à la VAR, le but était finalement refusé pour une légère position de hors-jeu du Portugais au moment de la passe.

Enfin, à la 88ᵉ minute, Bradley Barcola avait la balle de break. Servi en profondeur par Dembélé, qui cassait la dernière ligne nantaise, il se présentait seul devant Lopes. Il tentait un piqué du droit, mais son ballon passait légèrement à gauche.

Cela ne changeait rien à l’issue du match : le PSG s’imposait, quelques jours après sa victoire en Supercoupe de l’UEFA, même si le FCN a longtemps tenu. Lors de la prochaine journée, les Canaris affronteront Strasbourg, tandis que Paris recevra Angers.

Les tops

BENHATTAB

De retour de prêt, le jeune joueur nantais était très courtisé, mais a finalement fait le choix de rester au FCN. Une aubaine pour les Canaris, étant donné que le danger est très souvent venu de l’ailier, très remuant ce soir. Sorti à la 59e pour l’entrée de Matthis Abline.

LA CHARNIÈRE ZABARNYI – BERALDO

Première rencontre pour le nouveau défenseur parisien. Associé à un très bon Beraldo également, l’Ukrainien a été solide, alliant sérénité, vitesse, ou encore puissance physique. Au vu des nombreuses échéances qui attendent le PSG, il sera évidemment très utilisé, et sa prestation a de quoi donner envie de le revoir à l’œuvre. Concernant le Brésilien, il a été dans la même lignée, ce qui a donné une charnière centrale de feu.

VITINHA

Capitaine du soir, le milieu portugais a réalisé une grosse première période, où le jeu est souvent passé par lui. En seconde, il a été décisif en inscrivant son premier but de la saison, d’une frappe aux 20 mètres, certes détournée par Awaziem. Véritable chef d’orchestre, il est sans conteste l’homme du match.

Les flops

COZZA

Match très compliqué pour le latéral nantais, qui avait de gros clients face à lui. Le jeune Ibrahim Mbaye était plutôt en vue, tandis qu’Ousmane Dembélé est ensuite entré, ce qui ne lui a pas facilité la tâche, bien au contraire.

MOHAMED

Compliqué pour lui de se montrer alors que son équipe évoluait en bloc bas. Un match assez ingrat pour l’attaquant, qui n’a pas su se mettre en valeur. Il a remporté très peu de duels (5 sur 14), et n’est pas parvenu à tenter sa chance. Sorti à la 79e pour l’entrée d’Amady Camara.

HERNANDEZ

Si le jeune Yassine Benhattab figure dans nos tops, c’est aussi parce qu’il a réussi à prendre le dessus sur Lucas Hernandez. Match assez décevant de la part de l’international français, qui a été remplacé par Nuno Mendes à la 61e. Le Portugais a d’ailleurs été passeur décisif pour Vitinha.

Les notes

FC Nantes : Lopes (5) – Amian (5), Awaziem (5), Tati (6), Cozza (4) – Lepenant (5), Kwon (6, remplacé par Coquelin à la 79e), Leroux (5) – Benhattab (6, remplacé par Abline à la 59e), Mohamed (4, remplacé par Camara à la 79e), Guirassy (5, remplacé par Hong à la 59e).

PSG : Chevalier (5) – Zaïre-Emery (5), Zabarnyi (6), Beraldo (6), Hernandez (4, remplacé par Mendes à la 61e) – Lee (5, remplacé par Doué à la 61e), Vitinha (7), Ruiz (5, remplacé par Hakimi à la 61e) – Mbaye (6, remplacé par Dembélé à la 61e), Ramos (5, remplacé par Kvaratskhelia à la 78e), Barcola (4).