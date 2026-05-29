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FRANCE

OM, OL, OGC Nice : un club français sur le point d’être vendu… avec un ancien du FC Nantes !

Par William Tertrin - 29 Mai 2026, 20:10
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Le Clermont Foot 63 est sur le point de changer de mains. Après sept ans sous pavillon suisse, le club auvergnat devrait être racheté par un consortium franco-américain.

Le football français continue d’attirer les investisseurs étrangers. Alors que l’OM, le FC Nantes, l’OL ou encore l’OGC Nice font régulièrement l’objet de rumeurs de vente ou de changements d’actionnariat, un dossier est, lui, en train de se concrétiser en Ligue 2 : celui du Clermont Foot 63.

Selon des informations de L’Équipe, le club auvergnat est en passe d’être racheté par un groupe d’investisseurs franco-américains mené par Jacques d’Arrigo, ancien directeur commercial des Girondins de Bordeaux et ex-dirigeant de l’Union Bordeaux-Bègles.

Après plusieurs mois de discussions, un accord aurait été trouvé pour acter la fin de l’ère d’Ahmet Schaefer, propriétaire du club depuis 2019, lui qui avait repris le CF63 pour environ 4 millions d’euros à Claude Michy.

Un projet sportif déjà structuré avec un ancien du FC Nantes

Au-delà du changement d’actionnariat, le projet sportif serait déjà esquissé. Le futur organigramme inclurait notamment Baptiste Drouet, ancien responsable du recrutement du FC Nantes, comme directeur sportif pressenti.

Le montage autour de Jacques d’Arrigo s’appuierait sur des investisseurs français et américains, dans une logique de développement hybride, mêlant structuration sportive et potentiel financier international.

Clermont, nouveau symbole du foot business français

Ce rachat s’inscrit dans une tendance lourde du football français : la multiplication des investisseurs étrangers ou de consortiums transatlantiques.

Le phénomène n’est pas nouveau, et plusieurs clubs comme l’OM, l’OL, le FC Nantes, et donc Nice sont régulièrement cités dans des rumeurs de vente dernièrement.

Dans ce contexte, Clermont devient un nouvel exemple de club intermédiaire attirant des capitaux étrangers, notamment grâce à sa stabilité structurelle et à son passage récent en Ligue 1. Pour rappel, le club vient de terminer 13 de L2.

Une tendance appelée à s’amplifier ?

Alors que les droits TV et la fragilité économique fragilisent les clubs français, les projets de rachat se multiplient. Le cas du Clermont Foot illustre une réalité plus large : la Ligue 1 et la Ligue 2 deviennent des terrains d’opportunités pour investisseurs internationaux à la recherche de clubs à transformer.

Si l’opération se confirme, elle marquera une nouvelle étape dans la transformation du paysage du football français, où les clubs ne sont plus seulement des institutions sportives, mais des actifs stratégiques mondialisés.

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